談競選桃園市長對手 呂玉玲：把石頭搬開就沒問題啦！

呂玉玲今接受江岷欽專訪時自信表示，只要把石頭搬開就沒問題。（圖擷取自中廣新聞網YouTube頻道）

2022/05/06 13:43

〔記者陳昀／台北報導〕立委呂玉玲爭取代表國民黨參選年底桃園市長，卻因民調落後遭質疑，呂玉玲今接受廣播專訪表示，有信心衝到最高，談及綠營潛在對手，她也淡定地說：「選舉路上有石頭在所難免，把石頭搬開就沒什麼問題了啦！」

針對先前有民調指她支持度僅6.6%，呂玉玲反問主持人「你相信嗎？」並指出，4月中旬民眾黨發布的政黨對比民調，呂有18%支持度，且有50%選民尚未表態，自己4月20日才宣布參選，相信勤走基層、傾聽民意後，民調一定會衝最高。

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針對同意表態爭取桃園市長的羅智強辭去台北市議員，並到龜山買房，呂玉玲說：「智強是同黨同志，We are family！歡迎智強來桃園，跟玉玲姊姊一起為桃園打拚。」

談及綠營潛在桃園市長人選，呂玉玲指出，衛福部長陳時中正面臨疫苗、快篩等處理不好的問題，蕭美琴在美國擔任大使，林智堅目前還是新竹市長，其他人也各忙各的，「選舉路上有石頭在所難免，把石頭搬開就沒什麼問題了啦。」

呂玉玲笑稱，自己的信心來自家人的全力支持，讓她沒有後顧之憂、勇往直前，再來是地方黨部的鼓勵，以及地方鄉親、宗親會、婦女會的勸進，最重要是9成議員力挺，還有504個里共有486位里長連署支持她，都是她力量的來源。

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