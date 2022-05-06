偷渡進駐屏東旭海火箭發射場引怒火 中科院稱「觀測工作」已撤除

軍方單位在科技部撤離後便偷偷進入試射準備。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/06 13:50

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〔記者吳書緯／台北報導〕屏東旭海火箭發射場域4日因為風力太大取消首次試射，卻有軍方單位立即進入施工，不尊重當地「僅供科技部使用」約定，引爆當地居民怒火；中科院今回應，因為近期有火砲演習，為了觀測工作，所以在發射場搭設帳蓬及整地等先做準備，不料因未事先與鄉民溝通引發誤會，目前已經撤除及復原場地。

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本報今日報導，「偷渡試射」狀況發生在4日傍晚，不明的軍方單位在科技部撤離後進入，在現場搭起帳棚，並駛入拖板車及挖土機等大型機具進駐施工，旭海村長潘勳鶴及鄉代潘呈清隨即趕赴現場，經詢問鄉公所及九鵬基地均不知情，後來才知道是中科院院本部單位，在未經科技部同意下逕為使用火箭發射場區域。

對此，本報今早求證中科院此事，中科院僅表示稍晚回覆，直至中午才以一份206字的新聞稿，簡要表達「一切都是誤會」，並未有其他說明或回應。

中科院指出，本案經查為中科院於近日火砲演習期間為利觀測工作，於科技部火箭發射場域內搭設帳蓬及整地等先期準備，因未事先與鄉民溝通，致引發誤會，經鄉民與鄉公所關切後，中科院立即要求撤除及復原場地，並已指派專人向牡丹鄉公所及鄉民說明，取得諒解。

中科院指出，針對科技部火箭發射場域未來使用，中科院已適切與鄉公所及鄉民溝通，不影響後續科技部火箭研發測試工作。

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