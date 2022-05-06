中科院偷渡試射引爆牡丹鄉民怒火 科研火箭計畫恐生變

軍方單位在科技部撤離後便偷偷進入試射準備。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/06 09:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東旭海火箭發射場域4日因為風力太大取消首次試射，不過，隨即有軍方單位進入施工預備演訓，不尊重當地「僅供科技部使用」約定，立刻引爆當地居民怒火，也以機具鏟平發射場內工事土堆反制，當地強調近日將緊急召開部落會議，暫停科技部火箭發射場的使用權，以捍衛部落的土地權益。

這起「偷渡試射」狀況，發生在4日傍晚，不明的軍方單位在科技部撤離後進入，在現場搭起帳棚，並駛入拖板車及挖土機等大型機具進駐施工，旭海村長潘勳鶴及鄉代潘呈清隨即趕赴現場，經詢問鄉公所及九鵬基地均不知情，後來才知道是中科院院本部單位，在未經科技部同意下逕為使用火箭發射場區域。

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潘呈清等當地居民表示，旭海部落在行使諮商同意權時，即明確表示為有條件同意，就是不同意科技部在未經部落的同意，出借場地予軍方使用，以表達對於軍方睦鄰工作不尊重地方民意、不回應民眾需求的抗議，沒想到又有「類軍方」單位試圖偷渡試射，令當地居民相當不滿。

牡丹鄉公所指出，村民對於科技部沒有充分善盡場地管理機關之責，輕易就被其他單位恣意使用表示不滿，並揚言如果科技部沒有辦法保護管轄的土地，將於近日緊急召開旭海部落會議，暫停科技部火箭發射場的使用權，恐怕對於6月份的科研火箭發射申請，投下巨大變數。

居民不滿軍方偷渡試射，鏟平工事土堆。（記者蔡宗憲攝）

六月份的科研火箭試射重新申請恐受影響。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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