控「高登」買空賣空、詐騙 國民黨團告發陳時中瀆職

國民黨團總召曾銘宗（右三）帶隊前往監察院告發高登環球採購黑幕，盼監委們嚴查，（左起）立委李德維、謝衣鳳、林思銘、鄭正鈐、林奕華陪同。（記者塗建榮攝）

2022/05/06 11:36

〔記者陳昀／台北報導〕衛福部向22家廠商緊急採購快篩試劑，其中「高登環球生醫公司」被國民黨質疑前身為小吃店、資本額僅200萬元，日前宣布棄標「消弭暴利思考」，立法院國民黨團今天再開記者會質疑衛福部護航、卸責，直指該公司是買空賣空的詐騙，會後還前往監察院告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職。

國民黨副書記長林思銘質疑，高登從團膳轉型生醫無實績及增資，衛福部核准標準為何？幾家合格廠商投標、採購價格又為何？他痛斥，16億元巨額採購不是兒戲，說棄標就棄標已違反政府採購法，把指揮中心當「潘仔」，衛福部長陳時中還在護航、把責任推給在野黨，非常不要臉、是在「莊孝維」。

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林思銘痛斥，昶虹國際股份有限公司（2443）跳出來說自己是高登金主，願意賠錢投資，真是看到鬼！依照公司法規定，重大投資必須經董事會通過、股東會報備，私下交易借貸已嚴重違法，這樣的發言荒腔走板、鬼話連篇，就是常見的「買空賣空」，還敢以愛國企業自詡？

立委葉毓蘭表示，自己是國際認證的警政學者，熟悉詐騙犯罪手法，陳時中打人喊救人，說政治干預商業，但從目前揭露資料可以看出，高登就是虛設行號，遂行詐騙，方便請君入甕的響亮名號，因為台灣是詐騙王國，詐騙車手哪個會自稱騙子？什麼時候生技醫學如此賤價，200萬就開得成的？

副書記長鄭正鈐也批評陳時中很會演，200萬資本額的公司承接16億元的案子讓大家都很疑惑，1700萬劑快篩光運費就要9000多萬元，卻能在10家廠商中獨攬32.7%比例，被揭發後又宣布棄標，根本是東窗事發斷尾求生，陳時中必須清楚交代，釐清CDC詢商的黑箱疑慮。

立委林奕華質疑，衛福部是否依照第三級醫材申請輸入標準一一查核？要求檢附原廠證明書？防疫物資採購水多深，政府應該為人民把關，這樣做無本生意的公司真的是綠色吸血鬼，請政府馬上查弊端，不要再認知作戰。

首席副書記長李德維表示，國民黨團訴求很簡單，要求監察院查清楚，給人民公道，為廠商護航不是指揮中心指揮官該做的事，希望政治黑手不要再伸進弊案；總召曾銘宗也批評，陳時中口中的殷實商人過去有許多黑歷史，包含拿中國黑心口罩冒充台灣製詐取483萬元遭起訴等，陳時中還理直氣壯，國民黨團要求公布進口快篩廠商的審查標準、檢附文件等，也希望監察委員醒醒，為中華民國人民監督，

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