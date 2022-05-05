為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國內研發快篩逾1年還買不到？ 林奕華：全因衛福部權力一把抓

    國民黨立委林奕華。（資料照）

    國民黨立委林奕華。（資料照）

    2022/05/05 13:48

    〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，快篩試劑爆發搶購，國民黨立委林奕華、鄭正鈐、謝衣鳯今在國民黨團開記者會質疑，中研院研發的快篩試劑早已技轉國內7家廠商，卻只能在國外上市，直指買不到的原因是衛福部權力一把抓，只給「綠友友」。

    林奕華指出，自己去年4月質詢中研院長廖俊智時，對方曾提到中研院研發的快篩試劑，早在1年前就技轉7家國內廠商，部分廠商還獲得食藥署核准，卻因台灣未開放，反而在歐盟國家、美國上市販售。此外，歐盟核准200多種快篩試劑，種類、價格多元，為什麼買不到？

    林奕華質疑，台灣買不到快篩試劑的問題在哪？不就是衛福部權力一把抓嗎？為什麼「綠友友」福又達生技公司最先拿到唾液快篩的許可？韓國廠商去年就提出同樣的申請卻不給過？再加上國民黨團踢爆一個資本額僅200萬元的前小吃店可以獲准進口快篩，「以篩代隔」本來是很好的政策，但政府衍生的種種疑雲，應該對外講清楚說明白。

    對於立法院國民黨團點名「高登環球生醫公司」前身為長庚醫院美食街小吃店，僅200萬元資本額，且代表人曾有債務問題，質疑採購黑箱，鄭正鈐今進一步質疑，高登透過聲明反駁，自稱徵得昶虹國際股份有限公司（2443）董事長林俊輝同意攜手合作，但昶虹的前身億麗公司過去有多少糾紛、假交易真借款等不法，查一下便知，何況上市公司為何不必發布重訊就能合作？衛福部長陳時中是太天真被騙，還是有怎樣的連結或圖利特定人發國難財？呼籲公布決議過程。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨智庫：Paxlovid口服藥應下放診所 輕症確診即投藥
    2022/05/05 13:23

    國民黨智庫：Paxlovid口服藥應下放診所 輕症確診即投藥
    綠營稱新北市府核准高登執照 國民黨：不必轉移焦點甩鍋侯友宜
    2022/05/05 13:06

    綠營稱新北市府核准高登執照 國民黨：不必轉移焦點甩鍋侯友宜

    「贅肉剋星」就算吃大餐再也不用怕
    車來速篩檢站受歡迎 高雄每天服務量最高3000人次
    2022/05/05 12:53

    車來速篩檢站受歡迎 高雄每天服務量最高3000人次
    「高登環球」棄快篩標案 蔣萬安︰民進黨不該政治力介入防疫
    2022/05/05 12:53

    「高登環球」棄快篩標案 蔣萬安︰民進黨不該政治力介入防疫

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    民怨難買到快篩試劑 鄭文燦：已向中央建議開放多元市售通路
    2022/05/05 12:27

    民怨難買到快篩試劑 鄭文燦：已向中央建議開放多元市售通路
    國民黨抹黑高登環球生醫進口快篩 陳時中嘆：月中一下子少1700萬劑
    2022/05/05 09:28

    國民黨抹黑高登環球生醫進口快篩 陳時中嘆：月中一下子少1700萬劑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播