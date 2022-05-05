國內研發快篩逾1年還買不到？ 林奕華：全因衛福部權力一把抓

國民黨立委林奕華。（資料照）

2022/05/05 13:48

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，快篩試劑爆發搶購，國民黨立委林奕華、鄭正鈐、謝衣鳯今在國民黨團開記者會質疑，中研院研發的快篩試劑早已技轉國內7家廠商，卻只能在國外上市，直指買不到的原因是衛福部權力一把抓，只給「綠友友」。

林奕華指出，自己去年4月質詢中研院長廖俊智時，對方曾提到中研院研發的快篩試劑，早在1年前就技轉7家國內廠商，部分廠商還獲得食藥署核准，卻因台灣未開放，反而在歐盟國家、美國上市販售。此外，歐盟核准200多種快篩試劑，種類、價格多元，為什麼買不到？

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林奕華質疑，台灣買不到快篩試劑的問題在哪？不就是衛福部權力一把抓嗎？為什麼「綠友友」福又達生技公司最先拿到唾液快篩的許可？韓國廠商去年就提出同樣的申請卻不給過？再加上國民黨團踢爆一個資本額僅200萬元的前小吃店可以獲准進口快篩，「以篩代隔」本來是很好的政策，但政府衍生的種種疑雲，應該對外講清楚說明白。

對於立法院國民黨團點名「高登環球生醫公司」前身為長庚醫院美食街小吃店，僅200萬元資本額，且代表人曾有債務問題，質疑採購黑箱，鄭正鈐今進一步質疑，高登透過聲明反駁，自稱徵得昶虹國際股份有限公司（2443）董事長林俊輝同意攜手合作，但昶虹的前身億麗公司過去有多少糾紛、假交易真借款等不法，查一下便知，何況上市公司為何不必發布重訊就能合作？衛福部長陳時中是太天真被騙，還是有怎樣的連結或圖利特定人發國難財？呼籲公布決議過程。

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