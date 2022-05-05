全台22個國家要塞堡壘 政院修法放寬其外圍有條件解除禁建

行政院院會後記者會。（圖：取自行政院記者會直播畫面）

2022/05/05 15:10

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過《要塞堡壘地帶法修正草案》，修正名稱為《戰略要域管制法》，刪除陸地、水面第一區及第二區管制，改以劃定戰略要域實施管制，這項修法放寬全台22個要塞堡壘的外圍禁建管制區，將來政府機關有興建公共建設需要但在原本的外圍管制禁建區之內，可向國防部協商同意放寬可以興建。

國防部官員表示，地方政府若推動都市計畫，其範圍在原本塞堡保壘的外圍禁建管制區之內，同樣也可申請與國防部協商同意後推動，但前提是不能妨礙國防安全。

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國防部作計室聯戰處長林文皇表示，《要塞堡壘地帶法》於民國20年制定公布，至民國91年歷經4次修正迄今；為因應國軍組織調整、防衛作戰型態轉變、武器裝備精進及時空環境變化，同時兼顧經建發展與民眾權益，爰擬具修正草案。

修正名稱為《戰略要域管制法》，刪除陸地、水面第一區及第二區管制，改以劃定戰略要域實施管制；明定戰略要域上空空域之限航區及禁航區，並依《民用航空法》規定辦理；修正違反戰略要域禁止及限制事項之處罰規定。

林文皇表示，增訂各級政府機關擬定、變更區域計畫、國土計畫、都市計畫及相關土地使用計畫，涉及戰略要域時，應先徵詢管理機關意見。目前公告的要塞堡壘地帶，由該法修正施行後，公告更為戰略要域。

行政院長蘇貞昌裁示，法案名稱修正為《戰略要域管制法》，修正是因應近年來時空環境變化及防衛作戰型態轉變，以符合作戰實際所需、兼顧地方發展及人民權益，該案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

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