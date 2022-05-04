批指揮中心顢頇 蔣萬安︰選舉要打團體戰

國民黨立委蔣萬安4日針對時事議題受訪。（記者廖振輝攝）

2022/05/04 16:00

〔記者林良昇／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，國民黨內定的台北市長提名人選、立委蔣萬安今表示，現在不適合討論選舉，更批指揮中心顢頇、麻木不仁。不過，蔣雖說不適合討論選舉，但對媒體追問年底選舉，蔣仍有回應，認為要發揮團隊戰力，打團體戰。

蔣萬安今在立法院受訪，對於有聲音認為這波疫情沒守住，衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中要下台負責？蔣表示，現在大家關心疫情發展及指揮中心怎樣能夠真正做好準備，提出能夠緩住疫情的防疫政策，實在不適合討論選舉或民調的事情。

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蔣萬安批評，政府完全沒有準備好，民眾買不到快篩試劑，大排長龍，最重要的3要件：快篩試劑要平價、充足、容易取得。就這麼簡單，其他國家可以做到，為什麼台灣做不到？如果摻雜太多政治利益的考量，民眾無法接受。

蔣萬安指出，很多家長非常擔心兒童施打疫苗有沒有選擇，這幾天看到1歲幼童去醫院急診，等了1個多小時都沒有得到相關醫療支援轉為重症，所以他提出指揮中心應儘早規劃兒童急診快速通道。

蔣萬安批評，指揮中心應廣納各方建議適時做出調整，但現在看到整個防疫政策非常混亂，政府反應顢頇，政策反覆，民眾無所依循，既然其他國家已經經歷過，可以拿來做借鏡，而不是讓民眾滿腹怨言。

對於媒體追問近期致電國民黨議員初選參選人等相關選舉議題，蔣萬安表示，每一位參與初選的年輕朋友都非常優秀，對地方事務非常熱忱，願和民眾互動，解決民眾問題。在初選過程中拚盡全力，初選過後，共同目標就是面對年底選舉發揮團隊戰力，打團體戰。

蔣萬安透露，在致電過程中反應都很好，不管是初選有無出線，他都給予非常大的鼓勵。在地方初選過程，參選人實際了解在地有哪些問題，接下來可以怎樣一起努力解決民眾問題，面對年底選舉，大家共同打拚。

對於外傳5月要正式參選台北市長，是否因疫情考量暫緩？蔣萬安重申，現在還是關心疫情，沒有去想任何選舉的事。各自在自己崗位上扮演好自己的角色，中央地方一起合作，減緩醫療量能即將崩壞的狀況，才是迫切要處理的。

蔣萬安指出，第一線公衛護理人員有直接跟他反應說快撐不下去，醫療體系有的確診有的隔離，人力吃緊，現在非常危急，「難道指揮中心如此麻木不仁嗎？」希望政府聽到大家心聲，不希望重蹈其他國家覆轍，共同努力守住這波疫情，讓民眾安然度過。

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