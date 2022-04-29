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    蔣萬安批陳時中卸責 防疫政策荒腔走板

    國民黨立委蔣萬安聯訪。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委蔣萬安聯訪。（記者王藝菘攝）

    2022/04/29 10:49

    〔記者陳昀／台北報導〕新版居家隔離「3+4」本週上路，基層醫護忙翻天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨致歉表示，要合作對抗疫情，感嘆「要怪，只能怪病毒」；不過，備戰台北市長的立委蔣萬安痛斥卸責，防疫政策荒腔走板，要快篩、要藥品都不足，政府面對疫情毫無準備、標準不清，到底這個政府在做什麼？

    針對陳時中「要怪，只能怪病毒」的發言，蔣萬安上午在立院受訪痛批，這完全就是卸責，現在防疫政策荒腔走板，要快篩劑沒快篩劑、要藥品沒藥品，完全不足，3+4造成的混亂、公衛人力緊繃，也凸顯政府面對疫情與地方政府沒有溝通、毫無準備。

    他提到，包含孩童復課標準、5歲以下幼童疫苗政策等，以及何時開放唾液快篩，讓孩子免於戳鼻子的恐懼與痛苦，政府到底有沒有聽到人民心聲？

    對於中央採購輝瑞BNT兒童疫苗，台北市副市長蔡炳坤憂心是否暫緩莫德納兒童疫苗施打，並批「將帥無能累死三軍」。蔣萬安直指，政府的步驟非常混亂，沒有充足或足夠的疫苗能選擇，就像蔡副市長說的，當中央沒辦法擬定清楚標準，卻要讓家長、孩子承受，才會造成民怨四起，對這次疫情擬定的政策有極大不滿。

    針對居家隔離者的公費快篩試劑從5支縮水成2至3支，蔣萬安也再批：「荒腔走板！一開始修改為3+4已經非常倉促草率地上路！」現在改很明顯就是快篩劑不夠，到底什麼時候才能充足？喊出以篩代隔、新防疫模式，現在快篩劑不足卻讓3+4倉促上路，當然會造成民怨恐慌，到底這個政府在做什麼？

    蔣萬安痛斥，公費快篩要減量，不是用「不需要每天篩」當理由，應該透過專業科學的判斷，而不是每天翻來覆去、變來變去，有專業客觀的標準，民眾才能信任政府的防疫政策是真的能讓民眾安心，守住疫情。

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