立委染疫+1 綠委林靜儀PO文「抱歉，我確診了」

民進黨立委林靜儀稍早透過臉書表示自己確診。（林靜儀國會辦公室提供）

2022/05/03 17:03

〔記者謝君臨／台北報導〕「抱歉，我確診了。」民進黨立委林靜儀稍早透過臉書表示，下午突然出現輕微發燒，覺得不對勁，她就近到台中亞大醫院檢查，報告出來是

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性。她已請辦公室聯絡取消本週及下週行程，也會一一通知這2天有接觸的朋友們，「我會在家隔離10天，請不用擔心。」

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林靜儀說，「自己下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立院有些疫情，我就近到亞大醫院檢查，報告出來是陽性。」

她說，她平常除非飲水或吃東西，口罩都非常確實的配戴，也持續有消毒雙手的習慣；上午與議員雖然有行程，但是在室外，且她確定全程都沒有拿下口罩，希望沒有造成議員團隊的困擾。

林靜儀指出，昨天開會時間較長，接觸的助理和委員們較多，她確定除了喝水和吃便當之外都有戴口罩，「請大家不要擔心；非常抱歉造成大家的不便。」已請辦公室聯絡取消本週及下週行程，也會一一通知這2天有接觸的朋友們；「再次抱歉造成大家困擾。」

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