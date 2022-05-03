為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立委染疫+1 綠委林靜儀PO文「抱歉，我確診了」

    民進黨立委林靜儀稍早透過臉書表示自己確診。（林靜儀國會辦公室提供）

    民進黨立委林靜儀稍早透過臉書表示自己確診。（林靜儀國會辦公室提供）

    2022/05/03 17:03

    〔記者謝君臨／台北報導〕「抱歉，我確診了。」民進黨立委林靜儀稍早透過臉書表示，下午突然出現輕微發燒，覺得不對勁，她就近到台中亞大醫院檢查，報告出來是

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性。她已請辦公室聯絡取消本週及下週行程，也會一一通知這2天有接觸的朋友們，「我會在家隔離10天，請不用擔心。」

    林靜儀說，「自己下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立院有些疫情，我就近到亞大醫院檢查，報告出來是陽性。」

    她說，她平常除非飲水或吃東西，口罩都非常確實的配戴，也持續有消毒雙手的習慣；上午與議員雖然有行程，但是在室外，且她確定全程都沒有拿下口罩，希望沒有造成議員團隊的困擾。

    林靜儀指出，昨天開會時間較長，接觸的助理和委員們較多，她確定除了喝水和吃便當之外都有戴口罩，「請大家不要擔心；非常抱歉造成大家的不便。」已請辦公室聯絡取消本週及下週行程，也會一一通知這2天有接觸的朋友們；「再次抱歉造成大家困擾。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉市13日起施打兒童疫苗 「餐會群聚案」再傳1派出所長陽性
    2022/05/03 17:01

    嘉市13日起施打兒童疫苗 「餐會群聚案」再傳1派出所長陽性
    北農依快篩劑批號及陰性證明入場 黃珊珊：盼農委會支援檢查人力
    2022/05/03 16:56

    北農依快篩劑批號及陰性證明入場 黃珊珊：盼農委會支援檢查人力

    有了「秘密武器」讓媽媽秒變姐姐！
    台南+495 明起增設3快篩站、弱勢低收憑證可採檢
    2022/05/03 16:50

    台南+495 明起增設3快篩站、弱勢低收憑證可採檢
    花蓮黎明教養院機構爆院內群聚 60院生受感染
    2022/05/03 16:49

    花蓮黎明教養院機構爆院內群聚 60院生受感染

    認識總統病：無症狀的心房顫動
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播