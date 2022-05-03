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    外交部總部12人確診隔離 未接觸部長及次長

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2022/05/03 12:19

    〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情持續升溫，外交部今天表示，截至今日上午統計，外交部總部共有12人確診，皆為輕症。確診人員與外交部部長或次長們並沒有密切接觸，對核心業務沒有影響。

    外交部發言人歐江安今在例會發布外交部總部人員確診情形。歐江安說明，截至今日上午，總共12名人員確診，此數據包括外交人員和行政人員等職員，均列入計算，一視同仁。歐江安表示，所幸確診人員都是輕症，外交部已依照中央流行疫情指揮中心的防疫規定，確診人員進行隔離，另確診人員和外交部部長和次長們沒有密切接觸，對核心業務沒有影響。

    歐江安也說，外交部接獲相關通報後已採取積極防疫措施，並已完成辦公環境全面清潔消毒。外交部將持續按照相關防疫規定因應，接觸者名單也已提供給衛生單位參考。國內疫情升溫後，外交部持續加強人流管控，也提醒各級人員落實防疫規定，以確保人員及眷屬的健康，同時維持核心業務順利推動。

    歐江安並主動指出，本週開始，外交部將在每週五更新總部和外館人員確診情形。

    根據外交部資料，外館人員確診部分，4月22日至28日計有駐史瓦帝尼王國大使館、駐澳大利亞、馬來西亞、歐盟兼駐比利時、美國代表處、駐雪梨、胡志明、法蘭克福、芝加哥、邁阿密及溫哥華辦事處共11個館處通報人員確診武漢肺炎，人數計為11人，均為輕症。

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