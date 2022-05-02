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    中時社論指「藉疫牟利」 民進黨：毫無證據隨意指控

    民進黨發言人林靜儀表示，毫無證據下隨意指控民進黨和民間企業的言論，就跟2012年為了政黨鬥爭來抹黑民進黨參選人和生技廠商如出一轍。（資料照）

    民進黨發言人林靜儀表示，毫無證據下隨意指控民進黨和民間企業的言論，就跟2012年為了政黨鬥爭來抹黑民進黨參選人和生技廠商如出一轍。（資料照）

    2022/05/02 17:21

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對《中國時報》今社論「藉疫牟利 民進黨新型黨營事業」，民進黨發言人林靜儀表示，「又來了！」這種在毫無證據下隨意指控民進黨和民間企業的言論，就跟2012年為了政黨鬥爭來抹黑民進黨參選人和生技廠商如出一轍，即使後來司法還給當事人清白，仍已嚴重傷害台灣生技產業。中國時報透過沒有具名的社論企圖影射並扭曲政府防疫工作，民進黨表示嚴正抗議。

    林靜儀進一步指出，媒體是第四權，理應善盡查證責任，不過該篇社論卻只見假「網友發現」和各種臆測，企圖用似是而非的文字來帶風向，把依法必須透明公開的政治獻金戴上黨營事業的帽子，按照該社論的邏輯，捐獻政治獻金給國民黨的企業，莫非也是「國民黨新型黨營事業」？足證這樣的邏輯荒誕不經。

    林靜儀說，連日來國民黨政治人物和特定媒體的攻擊，企圖複製2012年宇昌、浩鼎案的攻擊，但只要翻開財產申報和查閱新聞就可以發現，持有該公司股票的不乏國民黨政治人物，現在卻要在毫無證據的狀況下，企圖「抹綠」民間企業，進行政治鬥爭，而此舉更讓許多希望讓孩子可以接受高端疫苗的家庭權益受損，更不要說抹黑疫苗過程中，讓多少民眾因此缺乏疫苗保護。

    「有一分證據說一分話！」林靜儀表示，國民黨與特定媒體的行徑，除了對台灣的產業發展造成重大傷害，更對防疫毫無助益。這種食髓知味企圖複製過去的手段影響防疫工作，已經無法獲得民眾認同，更無助於當前最重要的防疫工作。

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