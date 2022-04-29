張亞中：國民黨縣市長選舉若未拿下16席朱立倫應下台

孫文學校校長張亞中。（資料照）

2022/04/29 08:51

〔記者施曉光／台北報導〕孫文學校總校長張亞中今日上午接受廣播節目專訪時指出，兩岸關係應是台灣的重中之重，如果處理不好，將永無寧日，國民黨應該化解兩岸敵對，黨主席朱立倫可以改善對美關係，但應該花同樣的時間處理兩岸關係，在中國各地成立辦事處，重要性要等於同國民黨駐美代表處，但很遺憾現在看起來朱立倫的重點全部都放在對美關係。

此外，張亞中說，朱立倫曾經許諾過今年的縣市長選舉要拿下16席地方百里侯，他當然希望可以實現，但如果最後這個承諾沒有實現，依照朱立倫的諾言，就必須下台，未來一旦黨主席改選，他就會出來承擔，參選黨主席。

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張亞中表示，民進黨希望兩岸關係愈敵對愈好，可以藉此操作「抗中保台」，國民黨應該化解兩岸敵對，一方面與美國搞好關係，但絕不可以成為「附從」，國民黨有條件處理兩岸政治難題，朱立倫應該花對美關係等同的時間，處理兩岸關係，國民黨應該在中國大陸各地都成立辦事處，重要性等同於駐美代表處。

張亞中指出，在國際戰略上，美國希望台灣扮演類似烏克蘭的角色，牽制中國，而且不排除兩岸發生戰爭，可以從中獲利，蔡政府在搞僵兩岸關係後，把美國當成唯一的依靠，因此蔡英文總統當面對台灣人民的生命安全、武器採購等問題時，總是被美國掐脖子，只能默默點頭。

他強調，包括印度、以色列、匈牙利、阿拉伯等國家，在俄烏衝突中，都是捍衛自己國家的利益，不與美國站在同一邊，台灣應把自己的國家利益放在最優先。

對於媒體昨日報導，美方要求台灣購買24架波音飛機，遭蔡政府批評是「認知作戰」，分化台美關係，張亞中說，美國透過政治壓力希望華航換機，除了維修花費將更重，如果現有的空中巴士換成波音飛機，後勤系統的更換，要花很多錢，而且飛機耗油大，對未來的華航是沉重負擔，國際競爭會出現問題，華航透過媒體報導讓大家了解有何不對？怎麼會變成「認知作戰」？難道台灣是美國的「兒皇帝」嗎？

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