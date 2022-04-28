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    藍議員喚陳其邁「回家」！吳佩蓉：掛國民黨這塊招牌就選不上啊

    國民黨高市議員宋立彬今拿出「孩子回家吧」看板，鼓勵陳其邁加入國民黨、引爆話題。（記者李惠洲攝）

    國民黨高市議員宋立彬今拿出「孩子回家吧」看板，鼓勵陳其邁加入國民黨、引爆話題。（記者李惠洲攝）

    2022/04/28 23:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員宋立彬今在議會總質詢時，拿出「孩子回家吧」看板，喊話陳其邁加入國民黨；前促轉會副研究員吳佩蓉指出，國民黨遲遲找不到市長候選人，小雞焦慮心情、大家能諒解，而實情是，掛國民黨這招牌就選不上啊！

    吳佩蓉表示，每次定期大會，每位議員擁有一次市政總質詢機會，一屆任期只有8次，合計400分鐘、堪稱寶貴。從市長、副市長到各局處局長，上百名官員就坐在議事廳前方，仔細聆聽議員對於市政的建言與監督。這會期進入到第3屆第7次定期大會，素人也好、菜鳥也好，都過了3年多，大岡山選出的宋立彬所端出質詢內容，竟是呼籲對手陣營、現任市長回到國民黨懷抱？！

    她認為，政治議題不是不能問，國民黨遲遲找不到市長候選人，小雞焦慮的心情，大家也能夠諒解，而實情就是，掛國民黨這塊招牌就選不上啊！否則老K那群政客老早就蜂擁而上，搶成一片了。

    會落得如此田地，始作俑者不就是這群好不容易拿到政權，屁股還沒坐熱，迫不及待簇擁韓國瑜落跑選總統的韓粉議員嗎？！

    吳佩蓉說，對比宋立彬今天的表現，再重溫高閔琳議員前幾天精彩的總質詢內容，作為選民，看到宋這等問政素質，只能搖頭嘆息；或許大崗山的鄉親也很想跟宋立彬說：「孩子，你該回家了，我們需要的是用心問政，為市民打拼的好議員」。

    吳佩蓉指出，可理解藍營民代等不到母雞的焦慮，事實是掛國民黨招牌就選不上啊。（記者王榮祥翻攝）

    吳佩蓉指出，可理解藍營民代等不到母雞的焦慮，事實是掛國民黨招牌就選不上啊。（記者王榮祥翻攝）

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