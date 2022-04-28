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    賴清德到宜蘭大學談「成功公式」 讚江聰淵文化深耕地方

    賴清德（前排左）抵達宜蘭大學萬斌廳後，宜蘭縣長參選人江聰淵（後排中）全程陪同，並坐觀眾席聆聽。前排右為宜蘭大學校長吳柏青。（記者蔡昀容攝）

    賴清德（前排左）抵達宜蘭大學萬斌廳後，宜蘭縣長參選人江聰淵（後排中）全程陪同，並坐觀眾席聆聽。前排右為宜蘭大學校長吳柏青。（記者蔡昀容攝）

    2022/04/28 18:08

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕副總統賴清德今（28）日到國立宜蘭大學舉行「青年職涯導師 與副總統有約」校園座談會，與學生交流分享「成功公式」。將代表民進黨競逐宜蘭縣長選舉的宜蘭市長江聰淵坐在台下全程聆聽，賴清德雖未提年底大選，但數度提到江聰淵，並給予肯定，拉抬意味濃。

    賴清德下午一點多抵達宜蘭大學萬斌廳後，民進黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵全程陪同，並坐在觀眾席聆聽，結束後與賴清德一同上車離去，未接受訪問。

    宜蘭縣長林姿妙陷入弊案風波，國民黨仍提名她爭取連任，今天國民黨公職也站出來力挺，引起關注。座談會上，雖未談及地方選舉，但賴清德數度提起江聰淵給予肯定，認為江善用文化深耕地方，讓世界看到宜蘭，例如阮義忠故事館、宜蘭人故事館，2017年甚至赴美國堪薩斯州訪問，擔任美國職棒堪薩斯皇家隊主場開球貴賓，是台灣第一個躍上國際舞台的鄉鎮市長。

    座談會上，賴清德向學生分享道，成功不難，成功路上並不擁擠，因為堅持的人並不多，成功公式就是「熱情乘以專長，再加上全心全意地投入」，在興趣中找到熱情，並利用專長，才能做到卓越，因此他鼓勵學生探索自己的興趣所在，若現在對就讀科系沒有興趣，也不用擔心，現在的訓練，到了未來仍會有幫助，就像是他過去學醫，科學、實證、人權觀念訓練，至今仍有幫助。

    此外，賴清德建議學生，學習「人工智慧」，未來不會人工智慧，如同現代人不會電腦；同時也建議要具備國際觀，現在孩子面對的是國際上的競爭者，因此一定要具備跨域學習的能力。

    學生也依序提出各種問題，與賴清德交流，包含如何面對挫折、自律如何培養、外國人才如何留在台灣、部落對外交通道路、校園民主、政府如何在非核家園與零碳排目標取得平衡、如何因應心理疾病患者增加趨勢、特定比賽資源分布問題、大學生應具備能力、台灣近來電力網問題等。

    副總統賴清德（中）出席「青年職涯導師 與副總統有約」校園座談會。（記者蔡昀容攝）

    副總統賴清德（中）出席「青年職涯導師 與副總統有約」校園座談會。（記者蔡昀容攝）

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