陸委會正副主委居家隔離中 代班副主委李麗珍狀況外

國安局長陳明通（左）、大陸委員會副主委李麗珍 （右）28日一同出席立法院外交及國防委員會報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」並備質詢。（記者塗建榮攝）

2022/04/28 12:53

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎本土疫情持續擴散，立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、陸委會主委邱太三，針對中國近期疫情發展進行專案報告；不過，今日會議主席、民進黨立委羅致政表示，由於邱太三隨行人員確診，所以邱太三和副主委邱垂正都在居家隔離，由另位副主委李麗珍到場報告；然而李麗珍對部分業務不熟悉，面對立委連番質詢不時語塞。

立法院外交及國防委員會今邀請陳明通、邱太三報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢；羅致政在會議開始時，宣告由於邱太三、邱垂正都在居家隔離，所以由另位副主委李麗珍出席報告。

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王定宇質詢時，居然不是邱太三與邱垂正在場，特地詢問羅致政原因；羅致政進一步詳細指出，由於邱太三的隨行人員確診，所以正、副主委都在居家隔離。

王定宇詢問目前台灣駐香港辦事處的人力情況，李麗珍表示，目前台灣派出的人已經是0人、駐澳門辦事處仍有3人。王進一步問，過去駐香港辦事處的台灣派出人員，編制上應有幾人；李麗珍表示，因為今天臨時來，會後再提供資料給立委參考；這番說法也讓王定宇大表不滿。

針對政府即將開放港澳白領來台就業5年，最近1年達基本工資兩倍即能申請定居的政策；王定宇詢問政府如何嚴格審查，避免被滲透；李麗珍說，前國安審查是存在的，未來會強化，初期一定是從嚴審核。

王定宇追問，那對於申請定居者的資格，是該「無罪推論、有罪推論」的做法；李麗珍僅表示，「同仁說會審慎處理」，並未詳加解釋。

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