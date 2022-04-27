完善兒童防疫網 民眾黨團提四項訴求

立法院民眾黨團今舉行記者會，呼籲政府儘快公布莫德納兒童疫苗的副作用資料和輝瑞BNT疫苗的採購時程。 （民眾黨團提供）

2022/04/27 10:53

〔記者謝君臨／台北報導〕本土疫情升溫，為完善兒童防疫防護網，立法院民眾黨團今（27）日舉行記者會提出四項訴求，包括：儘快公布莫德納兒童疫苗的副作用資料和輝瑞BNT疫苗的採購時程；依最新「3+4」隔離標準，重新研議停課標準指引；規劃防疫照顧假給薪，或為無法申請「防疫補償金」的停課學童家長研議其他補貼；提供疫情熱區學童公費快篩，提高學校防疫物資及用品的補助經費。

民眾黨團總召邱臣遠表示，針對兒童疫苗的施打與採購計畫，衛福部應儘快公布莫德納兒童疫苗的副作用資料和輝瑞BNT疫苗採購的時程、合約採購的劑數，讓家長參考做決定。另外，學童若被匡列停課，配合「3+4」居家隔離政策做調整後，4天自主防疫仍要人照顧，對擁有12歲以下孩子的雙薪家庭仍是難題。

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邱臣遠提醒，若學童是配合「預防性停課」，沒有「居家隔離單」，那即便家長請了「防疫照顧假」也無法申請「防疫補償金」，恐會讓家長面臨無薪、無業、無補助的情況。呼籲政府要重視校園快篩及其他防疫物資需求，提供未接種疫苗學童公費快篩，並提高補助高中以下學校相關防疫物資及用品的經費。

民眾黨立委蔡壁如指出，目前進口的輝瑞Paxlovid，建議的適用對象都是12歲或18歲以上；而我國「COVID-19感染臨床處置指引」中的重症用藥，類固醇Dexamethasone，則是尚無臨床研究證實18歲以下病患可達相同治療效果。因此，兒童目前不只缺乏疫苗保護，也缺乏適用的治療藥物。

蔡壁如強調，未確診的兒童需要充分保護，確診的兒童更需要密切關注病情發展與妥善照護。希望未來停課指引、防疫照顧假，政府與學校要有管道讓家長確實接受最新指引。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘提出三點家長實際的困擾。第一，停課標準除中央地方不一，現在更遇到「3+4」、各校彈性管理，讓家長無所適從。第二，希望政府盡快公布輝瑞BNT兒童疫苗的採購時程，讓家長可自由選擇施打BNT或莫德納疫苗。第三，家長若同時身為老師，家中學童又有照顧需求該如何處理，希望政府提供相關指引與協助。

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