地方選舉在即 內政部4撇步教你合法捐政治獻金

內政部今日提醒，民眾如果想透過政治獻金捐贈表達對擬參選人的支持，務必掌握「期間」、「資格」、「額度」及「方式」4訣竅，才能捐得合法又安心。（資料照）

2022/04/25 13:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕地方公職人員選舉將於今年11月26日進行投票，而包括縣市長、議員、鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長擬參選人自今日起可開始收受政治獻金，內政部今日提醒，民眾如果想透過政治獻金捐贈表達對擬參選人的支持，務必掌握「期間」、「資格」、「額度」及「方式」4訣竅，才能捐得合法又安心。

內政部表示，首先，政治獻金收受「期間」，依照政治獻金法規定，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長擬參選人，從4月25日起可以收受政治獻金；鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長擬參選人，從8月25日起得開始收受，所有收受期限都只到投票日前1日為止。

請繼續往下閱讀...

其次，內政部說，政治獻金捐贈者「資格」，不論個人、政黨、人民團體及公司都能捐，但未滿20歲、與政府機關有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商、有累積虧損尚未彌補的營利事業，或大陸地區、香港、澳門或外國人民、法人、團體等，則不能捐贈政治獻金。

第三，針對政治獻金捐贈「額度」，內政部表示，個人對同一名擬參選人每年捐贈總額不能超過新台幣10萬元，對「不同」擬參選人不能超過30萬元。此外，民眾若參加擬參選人募款餐會、音樂會等活動，或向特定擬參選人購買募款餐券等金額，均為政治獻金，請民眾留意捐贈金額上限，以免違規受罰。

最後，內政部提醒，政治獻金捐贈「方式」，捐贈者不得以本人以外的名義捐贈，若超過10萬元的現金捐贈，須以支票或經由金融機構匯款來辦理。捐贈後，記得領取收據作為節稅證明，以維護自身權益。有關政治獻金捐贈問題，民眾可向內政部詢問，或至監察院陽光法案主題網查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法