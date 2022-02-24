「侯家軍」參選市議員 組「新北四民」同心協力監督市政

傑作陶藝董事長許元國（中）勉勵吳訓孝（右起）、呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣4人為地方發聲。（記者翁聿煌攝）

2022/02/24 17:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員參選人呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣和吳訓孝4人24日齊聚鶯歌區傑作陶藝，一起製作新北市民同心圓瓷盤互相勉勵，並提出4大期許「監督市政 連線不中斷」、「努力做事 全日上線」、「服務市民 連線更有力」和「跨區服務 全面上場」，4人表示，未來仍不排除和侯友宜出現在同一公開場合，以地方新生代的身份一起關心市政。

呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣和吳訓孝4人離開市政府原本職務投入選戰，仍被外界視為侯友宜的子弟兵，4人也陸續在侯友宜視察地方的行程中到場，遭到其他參選人的質疑。

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呂家愷說，沒有「侯家軍」，只有價值認同，今天4人在鶯歌傑作陶藝公司舉行共同記者會，傑作陶藝董事長許元國表示，未來盼4位年輕人利用彼此豐富的市政歷練，結合各自的專業，共同監督市政、為地方發聲。

4位參與活動的參選人，包含土樹三鶯的呂家愷、新莊的戴湘儀、新深石坪烏的蔡畹鎣、三蘆的吳訓孝，都是第一次參選，傑作陶藝準備一個大陶瓷圓盤，在圓盤中間印有「新北市民」字樣，由四位參選人分別於外圓壓上手印，象徵四人永遠以新北市民為中心，時時刻刻放在心中。

呂家愷表示，自己出來參選市議員，就是希望能將專業與市政歷練結合，轉化成推動地方進步的能量，目前土樹三鶯地區正在急速變化，有捷運交通建設、文化藝術；還有很多世代年輕人移居，未來教育與生活機需要不斷提升；加上工業區也正面臨各種轉型與突破，需要所有人一起努力。

蔡畹鎣提到，4人以前都是在市府打拚的同事，現在辭職一起站出來為人民發聲，秉持好好做事的態度，團結繼續加油，也希望自己未來能為大新店地區盡一份心力，將重心擺在關心民眾的需求，而非參與無謂的口水戰。

戴湘儀也說到，新莊是一個正在起飛的城市，從頭前重劃區、到副都心，現在的塭仔圳，未來新莊的發展是大家所期待的，透過塭仔圳帶動輔仁大學，創造南新莊的繁榮。

吳訓孝說，未來會協助許多里別爭取活動中心，才有足夠的場地實踐市長推動的一里一銀髮，提供給長者更多的活動空間。如何加快蘆北蘆南的都市計畫以及熊猴森公園的再升級等，將會是到下一個邁進的目標。

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