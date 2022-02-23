吳釗燮與美前防長對談：台美深化合作確保民主台灣

外交部長吳釗燮（右）接受麥肯研究所特聘研究員、前美國防部長艾斯培（Mark Esper，左）視訊專訪。（翻攝自訪談影片）

2022/02/23 10:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮於美東時間22日與美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）視訊對談。吳釗燮強調，威權主義正在全球擴張，危害有目共睹，台灣會與美國及民主理念相近國家深化合作，確保民主台灣取得最終勝利。

艾斯培目前是智庫麥肯研究所特聘研究員，近來以美國國家安全面臨的挑戰和威脅為主軸，和各界專家交流研討。吳釗燮是此系列對談的第6位與談人，訪談於台北時間2月23日午夜12時至12時55分在麥肯研究所頻道麥肯研究所頻道 播出。

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吳釗燮在對話中指出，台灣位處威權主義威脅的最前線，幾乎每日面對中國以軍機擾台等各種「灰色地帶」手段壓迫，我國政府與人民深刻瞭解保衛國土與民主制度的自身責任，對全球民主陣營的意義重大。

吳釗燮說，問題不在中國何時發動攻擊，而是評估中國的意圖、能力，以及在中國或台海可能觸發中國行動的事件。中國的意圖十分明確，過去幾年軍事實力大幅提升，中國投入大筆資金發展軍隊現代化，因此台灣需要發展不對稱戰力以便能夠自我防衛。

吳釗燮強調，台灣不想挑起中國對台行動，台灣是愛好和平的國家，不想成為兩岸衝突的挑釁者，亦即台灣政府是台海和平穩定的貢獻者。台灣身為美國可靠的夥伴及世界的良善力量，也將持續加深與美國的緊密夥伴關係，並對維護民主自由做出貢獻。

吳釗燮進一步闡述台灣的國際參與指出，美國及許多國家的「一中政策」，與中國所謂「一中原則」的內涵不同，許多理念相近國家也瞭解民主台灣與威權中國互不隸屬的事實，並在此基礎上與台灣進行交流與合作。但中國刻意錯誤引用1971年聯合國大會第2758號決議，將台灣排除在世衛組織（WHO）等聯合國體系之外，成為台灣參與國際組織的最大阻礙。

美國政府官員近日公開表達不認同中國誤用聯大第2758號決議，吳釗燮說，期盼美國及理念相近國家繼續協助台灣擴大國際參與，並做出貢獻。

對於台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），吳釗燮強調，我國積極推動參與區域經濟整合，符合CPTPP的高標準，期盼CPTPP成員國正面考慮我方入會案。另台美若洽簽自貿協定（FTA），將有助於增加美國國內就業機會，拓展美國在印太地區經貿戰略佈局，值得台美雙方推動。

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