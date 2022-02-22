地方萊豬零檢出條例無效 4學者認中央有權管食安

憲法法庭開言詞辯論庭，討論萊豬釋憲案。（記者吳政峰攝）

2022/02/22 15:29

〔記者吳政峰／台北報導〕台北、台中、嘉義、台南等4市議會，前年底各自通過食品安全管理自治條例，禁止市內販售含有乙型受體素（萊克多巴胺）的豬肉與加工品，但均被行政院宣告無效。4市議會質疑自治權被侵害，聲請釋憲，大法官22日召開言詞辯論，4名出具鑑定意見書的學者，多認為食安的管理屬中央專屬事項。

政大法律系教授詹鎮榮指出，「食品安全衛生管理法」授權衛福部訂定動物用藥殘留標準，根據食安風險評估機制，規定進口豬肉得殘留一定標準的萊劑安全容許量，從食安法的規範體系而言，性質上應屬「中央專屬事項」。在此範疇內，立法者並未賦予地方享有立法權限。

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詹鎮榮說明，市議會訂定萊豬零檢出自治條例，違反的不是憲法，而是中央與地方分權的基本原則。

中研院法律所研究員邱文聰表示，自治條例均要求於市內販售的豬肉及其他相關產製品不得檢出萊劑，但並未同時禁止萊牛販售，牴觸國際規範《SPS 協定》的「禁止不同情況下採行之保護水準有恣意或無理之歧視性差別待遇」規定。

邱文聰解釋，牛豬分離政策缺乏正當性，恐對國際貿易造成隱藏性限制，中央政府有義務函告自治條例無效的必要。

清大科技法律研究所副教授林勤富認為，地方制定的食品衛生標準，若明確違反中央所制定的標準，恐侵害中央在「國際貿易政策」事項上的專屬權限，與憲法不符。

林勤富說，縣市自治團體本於因地制宜考量，訂定符合限於其轄內的需求標準，其規範空間可能將進一步限縮，且不得與中央規範產生齟齬。

中興大學法律系教授李惠宗質疑，各地方自治條例以保護居民健康由，管制含有萊劑的豬肉，為何以不一併管制牛肉？如果萊劑對劑康有健康危害，則現行有效的504種的用藥，也應全部禁止，為何單獨禁止萊劑？難道其他如：抗生素、生長激素等動物用藥，都沒有風險？

李惠宗表示，肉品容許動物用藥殘留的標準，本質上涉及食品衛生安全管理，屬中央立法並執行的事項，不容許地方另訂標準。

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