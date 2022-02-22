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    首頁　>　政治

    宋楚瑜被爆瑞士4.1億存款 柯：黃珊珊當時才大四「怎會知道」

    親民黨主席宋楚瑜被爆於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行陸續存入4.15億元鉅款，黃珊珊今早缺席北市商業處活動，柯文哲代答説，黃珊珊自稱當時還在念大學四年級，怎會知道此事。（記者田裕華攝）

    親民黨主席宋楚瑜被爆於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行陸續存入4.15億元鉅款，黃珊珊今早缺席北市商業處活動，柯文哲代答説，黃珊珊自稱當時還在念大學四年級，怎會知道此事。（記者田裕華攝）

    2022/02/22 11:57

    〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜被爆出於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行（Credit Suisse）陸續存入4.15億元鉅款，外界要求宋楚瑜出面說明、親民黨籍台北市副市長黃珊珊表態；對此，黃今早缺席北市商業處活動，由市長柯文哲代答説，黃珊珊自稱當時還在念大學四年級，怎會知道此事。

    前駐美代表處政治組組長、民進黨北市議員參選人趙怡翔昨指出，國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）提供瑞士信貸銀行解密帳戶資料，其中赫見宋楚瑜名列其中，於1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元存款，要求宋應說明款項由來及去向，民進黨立委王定宇也喊話「宋楚瑜一手提攜」的黃珊珊應表態。

    長期跟隨宋楚瑜、親民黨籍的北市副市長黃珊珊今早缺席自己主轄的北市商業處活動；柯文哲被問及此事時，坦言今早曾問過黃珊珊，而黃自稱，1993年時尚在念大學四年級，怎會知道此事。

    柯文哲認為，每天都有網路假新聞，因此此事應先查證是否屬實，倘若真是事實，則應由當事人回答，「怎麼會是旁邊無關的人去代替回答？」

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