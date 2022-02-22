張亞中：朱立倫若認為傅崐萁優秀 可考慮當私人幕僚

孫文學校總校長張亞中（圖）上午到立法院出席「228事件75周年系列活動」，會前受訪談及傅崐萁可能操盤選戰，喊話黨主席朱立倫，若認為傅崐萁優秀，可考慮當私人幕僚。（記者劉信德攝）

2022/02/22 10:44

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中央將借重立委傅崐萁徵詢、協調縣市長提名人選，引發黨內質疑，更有不具名立委批評「請鬼拿藥單」，孫文學校總校長張亞中點出，傅崐萁社會爭議非常大，將他擺在這個位置，對國民黨是有利或不利？「如果黨主席朱立倫認為他這麼優秀，有沒有考慮作為私人幕僚？」另延續執政的新北、台中，真的會配合傅的整體規劃嗎？

張亞中上午到立法院出席「228事件75周年系列活動」，會前受訪談及傅崐萁可能操盤選戰，張說，國民黨現在的形象已經不是特別好，重建形象非常重要，傅當然是優秀的從政黨員，但他在社會上爭議非常大，包括他要不要回黨，黨內都有不同意見，這已經存在爭議。

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張亞中更點出，交由傅崐萁操盤能有多大功能？要延續執政的新北市、台中市，他們會讓他操盤、配合他的整體規劃嗎？台北市長假設由立委蔣萬安參選，他沒有自己的想法嗎？如果把傅崐萁擺在這個位置上，在整個社會印象上，在年底選舉對國民黨是有利或不利？

「如果朱立倫認為傅崐萁這麼優秀，有沒有考慮作為私人幕僚、在背後出謀劃策，也是解決的辦法？」張亞中認為，朱立倫應該解釋一下，這個位置為什麼非傅莫屬，是為了黨還是其他考量？國民黨難道沒有更好的人選？黨中央應講楚讓黨員信服的理由，有助黨內團結、贏得年底選舉。

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