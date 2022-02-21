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    民眾黨2女將酸「大菊為重」不必道歉？ 柯文哲：一笑置之就好

    台北市政府防疫記者會，台北市長柯文哲就北市疫情及防疫政策說明。（記者田裕華攝）

    台北市政府防疫記者會，台北市長柯文哲就北市疫情及防疫政策說明。（記者田裕華攝）

    2022/02/21 16:38

    〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩與楊寶楨近日以「大菊為重」暗諷監察院長陳菊的外貌，引發爭議。民眾黨主席、台北市長柯文哲今天也被問起是否需要道歉，但他表示，很多事情一笑置之就好，有需要這樣無限上綱嗎？

    黃瀞瑩16日在臉書發文，質疑監察院有一篇報告批評台北市政府輕忽北農疫情，她狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」楊寶楨也再貼文留言「大菊為重」，黃瀞瑩又回應，「再重也要好好調查真相啊」。2人言論被質疑人身攻擊陳菊外貌，台南市長黃偉哲也在臉書發文，呼籲柯文哲約束參選人。

    柯文哲下午主持台北市政府防疫記者會，被問起「大菊為重」是否為失言。柯文哲表示，這種事不要無限上綱，他知道有人就是靠這個賺錢或打知名度。柯也說，在一個比較好的社會就是大事化小、小事化無，希望社會和諧一點，不要一直小事變大事、無限上綱。

    有媒體追問，柯文哲過去也稱陳菊是「比較肥的韓國瑜」，讓外界質疑其他人因此有樣學樣，柯是否認為應該道歉。但柯表示，很多事情一笑置之就好，有需要這樣無限上綱嗎？那就是穿鑿附會，他也引用衛福部長陳時中的名言「大可不必」。

    媒體又問，監察院認定防疫破口是北市責任，柯文哲是否會認為不公。柯表示，老百姓都在看、平常心就好，「你3+11不查、諾富特不察，專門查萬華的阿公店，你現在桃園、高雄要不要查？平常心就好」。

    柯文哲說，他很希望台灣司法是公平的，上次為了彈劾他，讓他已經變成台北市長，「我本來在台大當醫生當的好好的，結果把我彈劾，我沒辦法只好出來當台北市長，常常敵人都是自己製造出來的，何必呢？」

    對於夫人陳佩琪發文指出，柯卸下市長職務就會積極準備選總統，也讓外界關注柯文哲將選總統的規劃。柯表示，做好今天工作就是最好的準備，做都做不好選什麼總統。

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