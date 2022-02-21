「大菊為重」風波 邱志偉：靠聲量或耍寶的政客路不會長久

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2022/02/21 13:35

〔記者謝君臨／台北報導〕針對民眾黨發言人楊寶楨、市議員參選人「學姊」黃瀞瑩被控批評監察院長陳菊身材一事，民進黨高雄立委邱志偉表示，兩位雖非以關心弱勢及人權工作出身，但都曾擔任媒體從業人員，絕對深知文字有千斤重的效果；以不莊重的態度評價任何人的外貌，不該是政治工作該有的表現，不只有失厚道，更失基本格調。邱也強調：「靠聲量或耍寶的政客，路不會長久」。

「學姊」黃瀞瑩近日在臉書PO文，攻擊監察院近日一篇批評台北市政府輕忽北農疫情的報告，狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」而在該貼文留言處，可見楊寶楨留言表示「大菊為重」，黃瀞瑩則回應，「再重也要好好調查真相啊！」引發網友質疑批評陳菊身材。

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對此，邱志偉指出，陳菊一直以來都是他非常敬重的民主前輩，也是他從政道路上，提攜他的政治長輩。陳菊29歲時，就曾經歷過美麗島事件的死刑威脅，為台灣這塊土地，她從年輕時就犧牲奉獻，不是為權位，也不是為特定人服務，更不是誰的附庸，她只是一心想爭取台灣的民主，願台灣這塊土地上的所有人，可以過得更加幸福。

邱志偉說，黃瀞瑩、楊寶楨兩位年輕的政治工作者，出生在解嚴後的台灣，不必追求民主運動，是前人以青春甚至血淚換來的成果。兩位雖非以關心弱勢及人權工作出身，但都曾擔任媒體從業人員，應深知新聞工作，追求真相、關心弱勢的道理，也絕對深知文字有千斤重的效果、「惡語傷人六月寒」的道理。若只以不莊重的態度面對文字，那也是有愧自己曾有過的專業。

邱志偉表示，他向來鼓勵年輕人參政，但他也擔心，太早身處層峰，容易盲目與迷失。同樣作為女性，黃瀞瑩、楊寶楨是典型青年從政，但應最不能接受，外界將個人工作表現，只聚焦於外貌，這是對女性從政者的不尊重。同樣道理，陳菊同屬女性，就工作表現若兩位願意就事論事提出評斷，我們都能討論。但以不莊重的態度評價任何人的外貌，那就不該是政治工作該有的表現，不只有失厚道，更失基本格調。

邱志偉指出，他曾撰文提醒民進黨：「政治作為一種志業而非一種娛樂」。同樣的話，也提醒民眾黨的兩位參選人。邱也引德國著名思想家韋伯的話提醒兩人，不要被虛榮所蒙蔽了自己，這是從政奉獻的死敵。

邱志偉說，兩位的前老闆台北市長柯文哲不也曾說：「政治不困難，找回良心而已」。訕笑陳菊的話，是否符合良知，又有沒有違反從政初心。我們不期待在29歲時能有陳菊的動人情操，以及為台灣的犧牲奉獻，而不要想愚弄政治，想以訕笑方式參與公共事務，這樣路才能長久，也才該是我們為台灣政治奉獻的初衷。

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