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    「大菊為重」惹議 林楚茵：女性從政者貶抑女性身材 沒資格當代議士

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2022/02/21 14:07

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、發言人楊寶楨被控批評監察院長陳菊身材一事，民進黨立委林楚茵表示，身為女性從政者卻公開貶抑女性身材，不及格的平權觀念，沒資格成為代議士。民進黨立委許智傑也說，這2位小美女恐怕是被帶壞了，真是可惜，這種尖酸刻薄的人身攻擊，缺乏對人的基本尊重。

    黃瀞瑩16日於臉書PO文，攻擊監察院一篇批評北市府輕忽北農疫情的報告，狠酸：「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」而在該貼文留言處，可見楊寶楨留言表示「大菊為重」，黃則回應，「再重也要好好調查真相啊！」引發網友質疑批評陳菊身材。但2人否認，強調「重」是指重要性、地位。

    對此，林楚茵表示，去年底，日本TBS電視台曾越洋訪問她，讚嘆台灣女性國會議員亞洲第一，值得日本借鏡。日本的女性國會議員只有9.7%，而台灣國會在民進黨立委林靜儀當選後，從原本41.3%，上升到42.5%。外國媒體的報導肯定台灣政治民主化的過程，同時兼顧性別平權的推進，民眾透過選票，展現台灣另外一種「台灣之光」。

    林楚茵批評，民眾黨2位要選舉議員的女性政治工作者，竟然公開在臉書上取笑監察院長陳菊的身材，性別平權程度比選民還不如，「這樣的候選人進入議會，你能期待她們推動什麼進步法案與政策？」。

    林楚茵說，同樣身為女性政治人物，她可以理解年輕漂亮的女性，可以獲得更多媒體與大眾目光，但隨著歲月流逝，永恆留下的永遠不是膚淺的表象，而是歷史畫面的永遠痛苦卻深刻！她也批評：「如果妳不懂，就別出來選！」

    許智傑則說，這2位民眾黨的小美女恐怕是被帶壞了，真是可惜，這種尖酸刻薄的人身攻擊，缺乏對人的基本尊重，白色力量的初衷似乎不見了。她們後來的解釋更顯得欲蓋彌彰，希望她們趕快出來向陳菊道歉，認錯檢討改進，才是「新政治」該有的素養。

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