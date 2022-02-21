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    首頁　>　政治

    陳菊、黃瀞瑩同日生！一個讓當權者流汗 一個幫忙擦汗......

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

    民眾黨市議員參選人黃瀞瑩（圖左）、民眾黨發言人楊寶楨（圖右）。（資料照，本報合成）

    2022/02/21 05:52

    首次上稿 00:41
    更新時間 05:52

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩近日傳出與同黨另一位參選人楊寶楨一搭一唱，疑似調侃監察院長陳菊的身材，引發批評。前高雄市行政暨國際處長陳瓊華發現黃瀞瑩竟與陳菊同一天生日，忍不住感慨：「她們同一天生，她們的20多歲，一個讓當權者流汗，一個為當權者擦汗......。」

    陳瓊華20日晚間在臉書發文嘆，陳菊與黃瀞瑩都是6月10日出生，陳菊29歲時因為美麗島事件，寫下遺書、直挺挺站在極權者的審判庭面對死刑起訴；黃瀞瑩今年29歲，卻躲在鍵盤後、跟閨蜜一搭一唱訕笑同為女性的身材，感慨「同一天的生日，卻有不同的時代意義，一個承接時代的使命，站在極權者對立面，一個以為時代理所當然有自由，她理所當然被寵壞，她理所當然不看字，她理所當然不管監察委員是獨立行使職權，她理所當然可以不懂監察院長不能干預監委職權，她理所當然什麼都不懂還可以做學姐、還敢選議員」。

    陳瓊華還PO出陳菊當年接受審判，以及黃瀞瑩任幕僚時替台北市長柯文哲擦汗的照片，「她們的20多歲，一個讓當權者流汗，一個為當權者擦汗，如果可以選擇，你要做哪一個女孩」？

    陳瓊華質問黃瀞瑩：「陳菊應該沒有後悔當年豁出生命，拚來台灣人可以自由的說著、笑著，但所謂美麗、不重的女孩，妳有給這時代什麼嗎？妳說出過主張、論述嗎？如果沒有，如果妳只會在前人流血流汗來的民主餘蔭下納涼，那就不要走著、走著，迷失的長成當年獨裁者的壞與無知。」

    陳瓊華PO出陳菊當年接受審判，以及黃瀞瑩任北市府幕僚時替台北市長柯文哲擦汗的對比照。（圖取自陳瓊華臉書）

    陳瓊華PO出陳菊當年接受審判，以及黃瀞瑩任北市府幕僚時替台北市長柯文哲擦汗的對比照。（圖取自陳瓊華臉書）

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