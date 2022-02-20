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    葉元之批看板多 卓冠廷：熱情鄉親支持

    新北市議員葉元之質疑新北市議員擬參選人卓冠廷看板太多，卓冠廷表示，多數看板為熱情鄉親支持。（圖由卓冠廷提供）

    新北市議員葉元之質疑新北市議員擬參選人卓冠廷看板太多，卓冠廷表示，多數看板為熱情鄉親支持。（圖由卓冠廷提供）

    2022/02/20 14:58

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員葉元之今天在臉書發文質疑，新北市第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員參選人卓冠廷在鶯歌看板很多，認為卓不應批評「侯家軍」有市府資源撐腰。對此，卓冠廷回應，多數看板都是鄉親支持，而不是靠新北市政府的資源。

    葉元之說，他受邀參加鶯歌的社團活動，結果發現鶯歌滿滿都是民進黨正國會的卓冠廷， 超大看板掛得到處都是，有的路口還掛3面，也有搭建鷹架，質疑「錢多到滿出來哦？」、「民進黨派系支持的新人都這麼有錢嗎？」「鶯歌現在的圖騰是卓冠廷嗎？」

    葉元之批評，卓冠廷酸「侯家軍」參選會用到市府資源，自己吃牛排，卻罵吃泡麵的花太多餐費。

    卓冠廷表示，自己的看板大多數都是鄉親支持，如果不是國民黨執政，讓鶯歌老街沒落，鶯歌出現期待改變的聲音，他一位新人很難在參選初期就得到鄉親大量支持與贊助。

    卓冠廷說，他在去年10月參選時，本來土樹三鶯地區連一面看板都沒有，當時還要上網徵集看板吊掛地點，後來因為對新北市以及全國性議題大力監督和揭弊，越來越多鄉親主動熱情支持，直到上週都還有鶯歌的熱情鄉親要提供3面看板。

    卓冠廷回嗆，他在鶯歌是靠人民和鄉親的支持，而不是靠新北市府資源挹注，很多提供看板點位的鄉親表示，希望他未來當選增加監督市府的力道。他強調，民進黨的新人不像「朱家軍」或「侯家軍」有豐沛的市府資源，只有認真爭取人民認同及曝光，對於人民願意相挺支持、幫忙曝光，他表達感激。

    新北市議員葉元之質疑新北市議員擬參選人卓冠廷看板太多。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員葉元之質疑新北市議員擬參選人卓冠廷看板太多。（記者賴筱桐攝）

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