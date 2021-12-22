公布「十帖良方」 林靜儀：工作成果報告厚度勝顏寬恒財報

台中第二選區立委候選人林靜儀（左4）今天公布「十帖良方」的政見，競選總部主委林佳龍（右3）、總幹事陳柏惟（左3）等人出面推薦「選醫生、最放心」。（記者陳建志攝）

2021/12/22 19:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第二選區民進黨立委候選人林靜儀，今天舉辦政績、政見發表記者會，包括競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人出席，共同推薦「選醫生、最放心」，從林靜儀、陳柏惟擔任立委任內政績出發，關心增氣減煤改善空污、台鐵環狀線雙軌高架、捷運藍線推動，以及教育環境提升、休閒遊憩更便利和在地文化傳承等「十帖良方」的政見，為中二鄉親擘劃更美好的願景。

林靜儀今天公布「十帖良方」政見，並說明她和陳柏惟擔任立委時的政績，包括競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟及市議員李天生、楊典忠、林德宇、張家銨等議員都出席，強調由在地議員和中央立委合作，一定能為中二選區帶來更多的建設和進步。

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陳柏惟說，之前擔任立委，每一個會期都會有工作報告，而不像對手「說的是政策，做到是南轅北轍」，明明在立院丟水球，卻都說是為人民服務，並說現在推薦林靜儀，未來也會監督她在立法院的表現，強調這個選區要選出不一樣的人才。

競選總部主委林佳龍則是贈送《城市裁縫師》、《交通彩繪家》2本書給林靜儀，強調這是總結過去台中失衡發展所開的藥方，並說內部針對中二選民關心的議題進行民調，發現前5名是污染、交通、治安、老人福利和就業工作，而這些議題都包含在林靜儀的「十帖良方」政見中，相信針對地方問題和需求，她能依照本職學能「對症下藥」，為中二迎接新政治。

林靜儀則說，擔任不分區立委時推動智慧降空污，協調建立台中電廠空污降載機制，並協調重大醫療法案、關注母嬰健康政策，重視偏鄉醫療資源，檢討健保漏洞等政策，笑稱自己跟陳柏惟擔任立委時，唯一能贏過對手顏寬恒財產申報資料厚度的「大概就是我們的工作成果報告」。

林靜儀說，未來擔任立委後，除延續陳柏惟已爭取的1.8億道路改善經費，2.5億元的自來水汰管等基礎建設，還要推動包括教育、交通、歷史文化等、完善運動遊憩空間等議題，並說民眾要選為國家政策、地方需求做質詢的立委，還是為家族利益，累積土地財富做質詢的立委？相信民眾能做出最好的選擇。

台中第二選區立委候選人林靜儀（左）今天公布「十帖良方」政見，競選總部主委林佳龍（右）贈送為台中失衡發展所開藥方的二本書給她。（記者陳建志攝）

林靜儀今天公布「十帖良方」政見。（記者陳建志翻攝）

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