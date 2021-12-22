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    航跡圖驚見美軍MQ-4C無人機從台南起飛！網驚：已在台灣部署？

    MQ-4C「海神」無人偵察機。（圖截取自美國太平洋艦隊官網）

    MQ-4C「海神」無人偵察機。（圖截取自美國太平洋艦隊官網）

    2021/12/22 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期對台灣動作頻頻，不斷出動軍機擾我空域，美軍戰艦、偵察機也不斷在台灣周邊活動，看似要監控中共行動。今日有日本網友透過航跡圖，發現一架美軍「海神」無人機MQ-4C在台灣海峽飛行，仔細一看竟是從台南起飛，引發其他網友討論。

    日本一名網友今日在推特PO文，表示透過提供即時航班飛行狀況的網站「flightradar24」航跡圖，發現美軍的一架MQ-4C無人機，在今日下午一點多從台南起飛，在台灣海峽海域飛行，讓網友不禁想到「難道美軍無人機已經在台灣部署？」

    台灣軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」轉貼圖片後，網友紛紛表示「老胡嘞？出來重畫（紅線）囉」、「落地加油而已，不要想太多」、「自從我在台南機場親眼看到F-18從我眼前滑行過去之後，這類消息都覺得沒什麼大不了的了」、「看看對岸底線還要退到那裡去」、「原來台南市議會國民黨市議員急著要要求中央政府改名為台灣共和國，是因為知道 MQ-4C 已經部署在台南了嗎？」

    日本一名網友今日在推特PO文，表示透過提供即時航班飛行狀況的網站「flightradar24」航跡圖，發現美軍的一架MQ-4C無人機，在今日下午一點多從台南起飛，在台灣海峽海域飛行。（擷取自推特）

    日本一名網友今日在推特PO文，表示透過提供即時航班飛行狀況的網站「flightradar24」航跡圖，發現美軍的一架MQ-4C無人機，在今日下午一點多從台南起飛，在台灣海峽海域飛行。（擷取自推特）

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