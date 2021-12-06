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    台海軍情》美中角力！ 共機再擾台 美2反潛機1無人機現蹤台灣周邊

    美軍一架P-8A及MQ-4C今現蹤我西南空域及台海區域。（圖翻攝自新‧二七部隊 軍事雜談_臉書）

    美軍一架P-8A及MQ-4C今現蹤我西南空域及台海區域。（圖翻攝自新‧二七部隊 軍事雜談_臉書）

    2021/12/06 18:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中共軍機11月「全勤」擾台，12月至今也未中斷，今天（6日）中午再有共機兩度進入我防空識別區（ADIZ）西南空域。值得注意的是，有軍事粉專也觀察到，今天也傳出有2架美軍反潛機與1架MQ-4C無人機分別飛越台灣周邊的西南空域、台灣海峽與東海，引發關注。

    根據廣播及航跡記錄，共機6日上午9點20分及10點43分兩度進入我ADIZ，我國空軍升空警戒並廣播驅離。對此，軍事粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」、「台灣西南空域」都發現，今天還有美軍P-8A海神反潛巡邏機（AE6853）及MQ-4C海神無人偵察機同樣現蹤我西南空域和台海。

    此外，中國北京大學「南海戰略態勢感知」平台指出，美軍還有一架P-8A（AE6857）今上午10點多，從日本青森三澤基地起飛，下午1點左右進入黃海偵查；下午2點半又轉入東海繼續偵查。

    為反制共軍持續在台海製造不安，台灣周邊已成中美「天空角力」之地，「南海戰略態勢感知」本月1日就表示，美軍上個月對中國的偵查行動刷新3項紀錄，分別是月度偵察架次（94架次）、日偵察架次（單日10架次）及抵近偵察距離（距離中國領海基線僅約15.91海浬）。

    美軍另一架P-8A今在黃海及東海進行大範圍偵查。（圖翻攝自南海戰略態勢感知_推特）

    美軍另一架P-8A今在黃海及東海進行大範圍偵查。（圖翻攝自南海戰略態勢感知_推特）

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