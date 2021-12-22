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    中二補選監票員不足憂不公 林靜儀盼盧秀燕聽人民心聲

    中二立委補選，有154個投票所無法派人監票，民進黨候選人林靜儀擔心影響投票公正性，希望市府更改作法。（記者陳建志攝）

    中二立委補選，有154個投票所無法派人監票，民進黨候選人林靜儀擔心影響投票公正性，希望市府更改作法。（記者陳建志攝）

    2021/12/22 13:10

    ［記者陳建志／台中報導］台中第2選區立委補選，此次共有258個投票所，但候選人只能派人到104個票所進行監票，其他154個無法監票，對於監票人員不足，民進黨候選人林靜儀表示，地方支持者對此問題反應相當強烈，擔心影響選舉公正性，希望盧市長充分保障市民的權力，更改現在的做法，讓258個投票所都能派監票人員進行監票。

    林靜儀表示，投開票所裡面的監票人員是監督投開票過程是否違法？以及是否有侵犯人民投票權力的狀況，強調裡面的監票人員，不只是保障候選人公平競爭的權力，也保障民眾投下每一票能被公平對待的權力，這也是市民的權力，希望盧市長能對市民的權力做最充分的保障，不要說其實也沒有影響啦！

    林靜儀說，現在中二選區選民還有全台灣關心民眾最焦慮的地方就是這個，覺得侵犯到他們的權益，並影響到選舉的公正性，還說可以問問對手和支持者是否會擔憂？如果對手都不會，但是我們感到擔憂，難道沒有權力主張，請市政府做一些讓民眾安心的事情。

    林靜儀並說，現在最希望就是希望市府能調整監票人員配置的方式，希望每一個投開票所都能派人進行監票，確保投票過程的公正性；如果市府還是堅持不改，那只能找志工輪班進行「外監」。

    民進黨台中市黨部主委李天生也說，154個無法派監票人員的投開票所，將由市府直接指派，這會讓人質疑是否都選派「自己人」，出現冒名領票的狀況，希望市府能三思，不要讓民眾質疑選舉的公正性。

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