總預算逕付二讀 藍營批違憲：下週繼續排審預算

立法院民進黨團因應國民黨團全面拒審明年度中央政府總預算案，昨首次以表決方式將總預算案逕付二讀。國民黨團今批違法違憲，下週5位國民黨召委仍會在委員會排審預算。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 10:55

〔記者林良昇／台北報導〕立法院民進黨團因應國民黨團全面拒審明年度中央政府總預算案，昨首次以表決方式將總預算案逕付二讀。國民黨團今批違法違憲，蔡總統形同「獨夫」，也認為今年審查預算未拖延，過去超過12月底比比皆是，下週5位國民黨召委仍會在委員會排審預算。

立院民進黨團昨以表決的方式通過，將總預算案自委員會抽出逕付二讀。國民黨團今召開記者會，黨團總召費鴻泰提出3項要求，要求立院本會期延會審查總預算案；把已逕付二讀的總預算案退回委員會重新審查；民進黨團總召柯建銘為了自己踐踏民主的行為，公開向人民道歉。

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費鴻泰批評，立院從民國39年至今，從未哪個獨裁的人敢剝奪立院審查預算的權力，也未在全世界民主國家看過，蔡英文總統該被叫做「獨夫」、柯建銘該被稱做「殺手」，可惡可恥，國民黨要提出最嚴厲譴責。

國民黨立委李貴敏表示，昨天肯定是中華民國憲政史上最黑暗的一天。國會代表人民審查預算，行政單位沒辦法解釋預算浮編的情況，這次破天荒沒收立院預算審查權，自我降格為立法局，更掩飾行政單位浮編預算的事實，違法違憲逕付二讀，國民黨絕對不認。

國民黨立委賴士葆批評，執政黨昨天沒收國會審查權，無異向全世界宣告台灣民主已死、國會已死，民主獨裁已經成為進行式。他稱，2021年已經是民選獨裁蔡政府的元年。

賴士葆指出，立院預算審查完畢的時間超過12月底，無論藍綠哪黨執政，都比比皆是，根本不是問題，甚至還可以延會，不知道柯建銘在急什麼？下週國民黨在各委員會有5位召委，仍會繼續排審，不會耽誤中央政府總預算。

國民黨立委曾銘宗提到，民進黨一直說審查預算時成有耽誤，必須抽出委員會逕付二讀，但歷年預算審議通過日期，從97年度至110年度共14個年度，僅有3年度在12月底審查完畢，今年時程跟歷年比較，沒有比較慢，根本是怕國民黨審查，要暗渡20億元的大內宣經費。

國民黨立委林為洲指出，過去僅有朝野有共識的法案或有急迫性的特別預算案曾逕付二讀，總預算案逕付二讀的狀況從未出現過，民進黨說今年審特別慢，但其實並沒有，下週都還有排預算審查，若真的把總預算直接拿到朝野協商，那委員會就可以收攤了。

國民黨立委翁重鈞說，民進黨此舉違法違憲，也破壞立法院自己訂定規範的中央政府總預算案審查程序，閹割自己的職權，如果柯建銘真的要蠻幹，建議黨團不妨到憲法法庭作辯論，相信憲法法庭會還公道。

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