明年總預算少子化經費大增48％ 國防預算至少成長4.3％

2019-07-26 18:48

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院籌編明年度中央政府總預算案出爐，院長蘇貞昌今天召集各部會首長舉行舉行全院審查會，主計總處提報109年度歲出預算逾2.1兆元，歲入預算2.09兆元，明年支出占首位的是社福預算，逾5200億元，比今年增加逾300億元，成長6.6％，支出居第二位的國防預算逾3500億元，比今年增加140億元，成長4.3％，不過，國防預算尚待向蔡總統報告，軍方正積極爭取，最後匡定金額可望再增加。

明年歲出預算成長幅度最多的是少子女化對策計畫經費，成長幅度高達48％。 行政院由衛福部、教育部等部會編列明年度的少子女化對策計畫經費達440億元，增加140億元，比今年大增48％，主要用於政府發放育兒津貼鼓勵國人生育，以及廣設公共化幼兒園與對私幼公共化的補助。

至於為何明年因應少子化對策預算成長金額居冠，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，當前少子化是國安問題，政府重視這個問題，鼓勵生育。

蘇揆今天下午召集內政部長徐國勇、文化部長鄭麗君、財政部長蘇建榮、主計長朱澤民等20多位各部會首長舉行這項會議。

明年由於多項法定津貼調漲，導致社福支出明顯成長，加上國防、教科文與公建等預算的成長，以及中央對地方一般專案補助款逾1700億元，增加5.6％，使歲出規模突破2.1兆元。

明年教育經費編列逾3000億，比今年增加3.9％，科技經費編列990億元，增加4.7％，公共建設編列逾1600億元，成長2.6％，文化預算編列291億，成長1.3％，政府並將年改節省的經費挹注退撫基金150億元。

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