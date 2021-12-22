總預算案逕付二讀 綠批藍賴皮又指著別人鼻子罵

民進黨團今日舉行輿情回應記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/22 10:42

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨表決通過將111年度中央政府總預算案逕付二讀，引起在野黨不滿，批評民進黨獨裁，剝奪立委審查預算權力。對此，民進黨團今舉行記者會說明，強調國民黨團為公投拒審總預算時，早已預見勢必有逕付二讀的情況，不要內行人講外行話，自己賴皮又指著別人的鼻子罵；根據預算法54條，若不儘速完成審查，包括軍公教加薪等新興預算將全數卡關，近千億元將動彈不得。

民進黨團幹事長劉世芳表示，根據預算法，必須在11月底或臨時會之前，就要完成總預算案審查，明年度的新興預算包括軍公教加薪等，才能如期上路。國民黨於11月底全面停審，卻罵我們獨裁、漠視民意，身為立委的最大職責除了監督行政單位，就是審查法案、預算，我們有必要讓大眾知道，誰才重視民意。

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民進黨團書記長蔡適應指出，根據9月開議時朝野講好的審查時間表，總預算案公務預算部分，各委員會最晚要在11月17日送財政委員會彙整；國營事業預算部分，最後審查報告是在12月15日前；這兩個部分最晚在12月22日提報院會討論。國民黨對於程序非常清楚，但至今沒有半個委員會預算函請院會討論。

「國民黨不要內行人講外行話」，蔡適應說，國民黨停審總預算，造成表定程序無法完成，他們宣布停審時，就知道未來勢必要逕付二讀，卻指著民進黨罵說獨裁，莫名其妙，更何況昨天院會大家都有收到議程變更表，國民黨連動員都不動員，只來一半立委，表決完也沒反應，就是配合、默認，還抱怨什麼？自己賴皮就又指著別人的鼻子罵，這是非常不道德的事情。

民進黨團副幹事長黃世杰說，為何說國民黨綁架總預算，近十年來，總預算審查完畢提報財政委員會彙整，最晚的時間點是2019年12月21日；另，每個委員會由兩位召委排審，去年黨團協商時，討論到若個別召委拖延審查，另一位召委也可排審，但時任國民黨團總召林為洲反對，指若有拖延也可逕付二讀。

黃世杰說，今年審查國民黨明知會有這樣的情形，卻還放任召委在12月間都沒進行預算審查，排專題報告、開公聽會，對公投做政治操作，綁架總預算，因此民進黨不得以須將總預算逕付二讀，因為依照預算法54條規定，若總預算無法審竣，所有新興預算仍須待審議完成後，才可以動支，這影響非常大。

民進黨團副書記長洪申翰批評，國民黨惡意停審，現在又逃避責任，對於公投透過委員會借題發揮，排了讓大家覺得莫名其面的專案報告，拖到審預算時間，到底誰在拖延、閹割立委審查權利，呼籲國民黨適可而止，不要玻璃心、鬧脾氣，一點不開心就停審總預算、拒絕協商，非常不可取。

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