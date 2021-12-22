總預算逕付二讀 國民黨：民進黨破壞民主機制 創下惡例

民進黨團昨於立法院院會中展開突襲，將總預算案抽出逕付二讀，國民黨團舉起反對看板。（記者劉信德攝）

2021/12/22 05:30

〔記者林良昇、楊丞彧／台北報導〕立法院民進黨團昨在院會，將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，在野陣營同聲批判。國民黨團轟此舉完全是破壞民主機制，創下立法院最惡劣的先例，呼籲院長游錫堃立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局。

民眾黨、時力也批鴨霸

國民黨團表示，在國民黨掌握國會多數時期，不論遇到多大的政治難題，從未做過、也從未想過，要將總預算案由委員會抽出逕付二讀，這不僅是對國會、立院各委員會的不尊重，更是對民主機制的踐踏。

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國民黨團批評，民進黨掌握國會多數以來不斷創造惡例，昨將中央政府總預算案逕付二讀，完全剝奪立委監督預算的職權，已經把立法院當立法局。這是中華民國國會史上最黑暗的一天，蔡英文政府向「民主獨裁」又跨出歷史性的一大步。

民眾黨團總召邱臣遠指出，立法院的實質審查、預算審查，以及委員會中心主義都是國人對立法院的期待。民進黨團透過院會將總預算案抽出逕付二讀，過程非常粗暴，可能公投後，民進黨認為完全「鴨霸」就是他們的方式，呼籲民進黨別讓國會委員會專業審查失去意義。

時代力量黨團總召邱顯智表示，依立法院明年度總預算案審查日程表，財委會既定的審查總報告時間，因為國民黨的杯葛，被迫無法達成。但國民黨亂，民進黨也要跟著亂搞嗎？直接跳過委員會的預算審查，完全違背了委員會中心主義，剝奪了委員會審查預算的程序。

邱顯智說明，時代力量絕對支持預算儘速審畢，可以延會、可以加開臨時會，但不能閹割立院職權，逕付二讀將成為立法院預算審查程序上的惡例。時力表達堅決反對的立場，也請執政黨三思。

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