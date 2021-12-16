互批忙公投不審預算 南市民進黨團出示照片要求國民黨道歉

南市民進黨團召開記者會，出示國民黨議員與主席朱立倫公投造勢畫面，批評國民黨自己忙公投卻嫁禍民進黨，應向市民道歉。（記者蔡文居攝）

2021/12/16 19:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開臨時會審查市府預算，會議中國民黨議員李中岑質疑民進黨都在拚公投不來開會，而提出清點人數杯葛，最後因人數不足而散會。南市民進黨團下午召開記者會，出示國民黨議員與主席朱立倫公投造勢畫面，批評國民黨自己忙公投卻嫁禍民進黨，應向市民道歉。

國民黨團書記長李中岑則表示，今天早上審預算，民進黨議員都沒到議事廳，現場國民黨約有10人，民進黨只有3人，當初是民進黨要求開臨時會希望在年底前審完，結果卻自己去忙公投造勢，國民黨和無黨議員為何要七早八早在議會等待審預算？他們是針對這部分不滿，和下午主席朱立倫來台南一點關係都沒有，民進黨應向台南市民道歉。

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民進黨團發言人呂維胤表示，國民黨以「藍營都在議會審查預算，綠營卻忙於公投」為理由提出清點人數動議，本來28席達半數可以繼續開會，卻刻意離席導致流會，無法繼續審明年度預算，還要把不審預算的責任強加給民進黨。

呂維胤說，民進黨團發現原來下午2點是國民黨主席前來台南為公投造勢，到底是誰為了拚公投不顧預算審查，昭然若揭，民進黨團要求國民黨應該要向台南市民道歉。

南市國民黨團書記長李中岑質疑民進黨忙公投造勢，不審預算，應向台南市民道歉。（南市國民黨團提供）

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