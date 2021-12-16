為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    互批忙公投不審預算 南市民進黨團出示照片要求國民黨道歉

    南市民進黨團召開記者會，出示國民黨議員與主席朱立倫公投造勢畫面，批評國民黨自己忙公投卻嫁禍民進黨，應向市民道歉。（記者蔡文居攝）

    南市民進黨團召開記者會，出示國民黨議員與主席朱立倫公投造勢畫面，批評國民黨自己忙公投卻嫁禍民進黨，應向市民道歉。（記者蔡文居攝）

    2021/12/16 19:55

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開臨時會審查市府預算，會議中國民黨議員李中岑質疑民進黨都在拚公投不來開會，而提出清點人數杯葛，最後因人數不足而散會。南市民進黨團下午召開記者會，出示國民黨議員與主席朱立倫公投造勢畫面，批評國民黨自己忙公投卻嫁禍民進黨，應向市民道歉。

    國民黨團書記長李中岑則表示，今天早上審預算，民進黨議員都沒到議事廳，現場國民黨約有10人，民進黨只有3人，當初是民進黨要求開臨時會希望在年底前審完，結果卻自己去忙公投造勢，國民黨和無黨議員為何要七早八早在議會等待審預算？他們是針對這部分不滿，和下午主席朱立倫來台南一點關係都沒有，民進黨應向台南市民道歉。

    民進黨團發言人呂維胤表示，國民黨以「藍營都在議會審查預算，綠營卻忙於公投」為理由提出清點人數動議，本來28席達半數可以繼續開會，卻刻意離席導致流會，無法繼續審明年度預算，還要把不審預算的責任強加給民進黨。

    呂維胤說，民進黨團發現原來下午2點是國民黨主席前來台南為公投造勢，到底是誰為了拚公投不顧預算審查，昭然若揭，民進黨團要求國民黨應該要向台南市民道歉。

    南市國民黨團書記長李中岑質疑民進黨忙公投造勢，不審預算，應向台南市民道歉。（南市國民黨團提供）

    南市國民黨團書記長李中岑質疑民進黨忙公投造勢，不審預算，應向台南市民道歉。（南市國民黨團提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誰在「黑侯友宜」？ 數據庫揭秘：與「戰鬥藍」粉絲高度重疊
    2021/12/16 18:09

    誰在「黑侯友宜」？ 數據庫揭秘：與「戰鬥藍」粉絲高度重疊
    車隊掃街拚公投 朱立倫喊話侯友宜「全黨要與民意站在一起」
    2021/12/16 13:02

    車隊掃街拚公投 朱立倫喊話侯友宜「全黨要與民意站在一起」

    桃捷綠線漲 捷運公園稀有宅要把握！
    批執政黨「公投流氓」 國民黨團要修公投法
    2021/12/16 11:53

    批執政黨「公投流氓」 國民黨團要修公投法
    新黨到國民黨送木桶 喊話朱立倫「侯友宜恐成公投破口」
    2021/12/16 11:23

    新黨到國民黨送木桶 喊話朱立倫「侯友宜恐成公投破口」

    好宅建商進駐中壢 買房要跟對品牌
    公投最後衝刺 國民黨明晚自由廣場舉辦「民主守夜」活動
    2021/12/16 11:17

    公投最後衝刺 國民黨明晚自由廣場舉辦「民主守夜」活動
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播