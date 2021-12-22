總預算案》國民黨杯葛 民進黨提案逕付二讀

民進黨團昨天於立法院院會將總預算案抽出，逕付二讀，表決時黨團幹部高舉同意看板，國民黨團則是舉起反對看板。（記者劉信德攝）

2021/12/22 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕由於立法院國民黨團指控政府公投行政不中立，全面拒審明年度中央政府總預算案，導致立院八個委員會至今無一審竣相關部會預算。民進黨團昨於院會中展開突襲，提出變更議程，首次以表決方式通過將總預算案自委員會抽出逕付二讀。

民進黨團總召柯建銘表示，這裡面有軍公教加薪、育兒津貼等預算，面對國民黨毫無理性的極端行為，執政黨有責任主導議程安排和法案處理，不被卡死。

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23日朝野協商

民進黨團昨於院會中提出變更議程提案，將明年度中央政府總預算案公務預算部分，自委員會中抽出逕付二讀。由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席八十一人、贊成五十五人、反對二十六人，該案順利闖關。立法院長游錫堃將於二十三日召集朝野協商。

為何要逕付二讀？柯建銘解釋，「因為歷史上還沒有人拒審總預算」，批評國民黨為了公投拒絕協商、拒審總預算案，將極端反對走到極致。

柯表示，總預算案本週國民黨有三個委員會在審，包括外交及國防委員會、司法及法制委員會，以及經濟委員會，下週還有五個委員會在國民黨手上；其中內政委員會召委、國民黨立委林為洲曾嗆過，你要（大新竹）合併升格要先過我們這一關，不會讓你預算過。柯反問：「我們可以不自力救濟嗎？」

柯建銘說，總預算案即便下週審完，做完審查報告已是一月多了，就算召開臨時會，因協商冷凍期要一個月，二月就過年了，到時連表決的機會都沒有，總預算案可以不過嗎？當然我們有責任主導整個議程安排和法案處理，否則就被卡死了。

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