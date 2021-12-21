高醫大驗毒出包 蘇揆：機制不足需檢討改進

行政院長蘇貞昌今（21）天主持毒品防制會報。（行政院提供）

2021/12/21 23:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（21）日主持毒品防制會報。針對高醫大毒品檢驗事件缺失，蘇貞昌表示，事發當時並未立即通報，顯見機制尚有不足之處，政府需接受錯誤，並檢討改善。應從完備相關機制、設備資源及人力等方面予以補足，請行政院政委羅秉成督導整合法務部、衛福部等相關部會，建立完善新興毒品檢驗機制，並檢討相關通報與修法事宜，加強檢驗能量。

行政院今召開「毒品防制會報第30次會議」。蘇貞昌聽取台灣高等檢察署「110年當前毒品情勢分析與緝毒策略」報告後表示，政府打擊毒品犯罪沒有空窗期，台高檢署統合各緝毒系統發動第6波安居緝毒專案，獲得重大成果，查獲新興毒品原料約1公噸；在海上查扣愷他命約405公斤，與泰國緝毒單位合作，查獲920公斤安非他命，成功拒毒於境外；此外，於國境內查緝數量達446.8公斤的海洛因磚，即時阻斷這些龐大的毒品流入市面。

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蘇貞昌說，這些作為讓人民有感、社會放心，相關機關盡心盡責，成績斐然，他要特別表達感謝與肯定之意。蘇指出，從這份報告可知，在緝毒單位的努力下，施用各級毒品的人口已較去年同期減少6千600多人，施用新興毒品PMMA及MMA的死亡案件下降更高達7成，施用人口從2016年起逐年下降。此外，新生施用人口亦減少3%、施用新興毒品致死更較去年同期大減將近7成。

不過，雖然各緝毒機關皆交出亮麗成績，但利用郵包快遞走私毒品、大麻及新興毒品，不論是查獲的案件數或總重量都有增加，此類毒品也是青少年族群最容易受引誘而接觸，這是嚴重警訊，蘇貞昌請台高檢署及各緝毒單位持續加強查緝，針對應修法或其他應加強事項，請羅秉成督管各主責單位儘速建立應有的防制機制，以更快速、有效的方式壓制相關毒品犯濫。

教育部在會中進行「青少年及校園毒品防制概況及精進策略」報告，蘇貞昌表示，青少年一旦染毒就毀及一生，校園毒品防制應列為最迫切的防制工作之一，請教育部就以下各面向持續加強。首先，需在新生入學或各學期開學時，製作清楚明瞭、簡短有力的宣導影片，讓學生明瞭接觸毒品後的危害，例如包尿布等後遺症，並教育學生避免涉入易接觸到毒品的場合、認識毒品包裝及熟人引誘的方式等；另外，請學校老師及校長務必負起通報責任，嚴正防範毒品進入校園，若是隱匿不報或甚至利用轉學等手段以鄰為壑，就應從重處罰，絕不寬貸；同時也要保護通報者，請教育部務必要求全國各教育局及學校依此辦理。

此外，蘇貞昌特別指出，毒品販售有其管道，警察務必溯源追查，切斷源頭及管道。亦請警政署加強巡查學校周邊，避免中輟少年或不肖分子引誘孩童犯罪情事發生。也請高檢署檢察官展現最大決心，重賞重罰、嚴查嚴辦販毒、運毒及製毒者，嚴正防範毒品危害青少年及滲入校園。

另針對高檢署「高雄醫大毒品檢驗事件檢討與策進作為」報告，蘇貞昌表示，此事件發生的問題在於機制不足所生缺失，政府應檢討方法並建立新興毒品檢驗完善機制，才能有所改進。感謝民間檢驗機構願意協助政府檢驗新興毒品，民間機構若在檢驗程序上需取得標準品、器材及相關資源等，中央應大力輔導協助並提供相關資源。

蘇貞昌請羅秉成督導整合衛福部、法務部等相關部會，建立新興毒品檢驗的完善機制，包括檢驗的單位應符合相關標準作業程序（SOP）後始可進行檢驗工作、檢驗後政府的查核機制、提供參與檢驗單位應有的配備及相關標準品等，並給予足夠經費，民間才願意協助政府共同推動，同時亦須不斷複驗、定期與不定期查核，若查核發現出錯，也應立即通報，並檢視是否有其他類似錯誤。

蘇貞昌說，這次台高檢署、法醫研究所及高雄醫大雖能迅速清查出錯的原因，但事發當時並未立即通報相關單位，顯見該機制尚有不足之處，政府需接受錯誤，並依下列面向檢討改善。首先，國家機制要藉此檢討改進，包括實驗室應建立何種標準、應提供實驗室何種所需量能、標準品及檢驗儀器等，中央須盡量提供相關資源，並使其能獲得利潤，確保民間實驗室承接毒品檢驗案件時，都能做得好、做得準、做得快，以有效防毒。

其次，蘇院長表示，法醫研究所也需要適時檢核，並精進相關檢驗機關的職前及在職教育訓練，尤其新興毒品不斷變化，應教育其因應各種情況，所謂工欲善其事，必先利其器，檢驗儀器該汰換就要換，須加強檢驗能量。此外，政府應建立發生異狀時的通報機制。為避免未來再發生此類失誤，應補足檢驗人力並增加相關教育訓練，檢討檢驗流程，加強檢驗能量。至於受此次檢驗事件影響的個案，應儘速給予當事人補救，而政府機關也應相互建立快速通報機制，並加強修法。

蘇貞昌強調，犯錯是可貴的檢討時機，請各主責機關能從中檢討、改進，並參考外部委員意見，思考如何從錯誤中變得更強勁。

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