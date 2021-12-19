台中公投投出三不同意一同意 綠營：盧秀燕擦邊球被打歪

台中市長盧秀燕（右）本次議會總質詢面對議員連番詢問都不正面表態公投意向，但強調反萊豬愛環保，綠營議員認為此戰術沒有為藍營公投加分。（資料照，記者唐在馨攝）

2021/12/19 18:25

〔記者唐在馨／台中報導〕四大公投昨天以都未通過收場，國民黨蒙受重大挫敗，其中台中市只有在公投綁大選一案中同意贏過不同意，其餘包括市長盧秀燕多次強調的反萊豬進口案，都是不同意票多於同意，讓綠營軍心大振，是否衝擊下屆市長選情，在地方上引起討論。

台中市昨天四項公投投票率都超過四成二，其中「核四重啟」同意票為47萬4423票，不同意為50萬零786票，「反萊豬進口」同意票48萬4612票，不同意49萬521票，「珍愛藻礁」同意票為47萬6279票，不同意為49萬8457票，唯一同意票大於不同意票為「公投綁大選」同意票為48萬8644票，不同意為48萬7288票。

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對於這項結果，連日來動員密集的綠營議員及立委們都認為「成功說明政策成功」，但私下也不免坦承，國民黨在中市有執政優勢，市長盧秀燕在本屆市長選舉贏了二十萬票，民調也被視為一直居高不下，再加上國民黨前主席江啟臣重鎮也是在台中，綠營在台中打到三比一的贏面，的確很不容易，而國民黨內的動員也可能出了問題。

對此，曾在議場內和盧秀燕論戰的民進黨議員陳淑華表示，盧秀燕在面對議員詢問時不表態，也不出席國民黨的公辦宣講會，但強調她反萊豬，愛環保，又說會尊重民意，沒有實際行動只有口頭回應的結果，當然不可能讓盧秀燕的支持者有更積極的行動。

也曾在議場內和盧秀燕論戰的議員江肇國則說，民進黨執政的縣市長這次都走上街頭宣講，反觀藍營最後內部最大的討論是如盧秀燕及候友宜未參加公投宣講會，或許從公投結果看出盧秀燕可能知道情況不對而選擇多數民意，但打「擦邊球」的結果，當然不如直接正中球心來的震撼，而擦邊球被打歪，也導致四大公投國民黨輸了三項。

議員何文海認為，這次公投結果看出來綠營士氣被帶動，而所有議員走上街頭也讓支持者感受到團結氣氛，他覺得這會讓民進黨對下屆市長的選情加分，也會更凝聚，他曾在議會問過盧秀燕要不要選總統？但看來市長選舉盧秀燕也要小心。

國民黨議員陳政顯有不同看法，他表示，四大公投案不但會和市長選舉脫勾，也不會影響中二選區補選，選立委及市長是選人，盧秀燕市長在公投有很明確的表態，市政也處理的很好，不會被公投的結果影響。

而盧秀燕本人也回應指出，公投結果已產生，會尊重民意。

台中市長盧秀燕（右）本次議會總質詢面對議員連番詢問都不正面表態公投意向，但強調反萊豬愛環保，綠營議員認為此戰術沒有為藍營公投加分，但藍營議員則認為市長已明確表態。（資料照，記者唐在馨攝）

台中市四大公投投出三個不同意，只有公投綁大選同意。（圖:台中市選委會提供）

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