贈匾福山天惠堂 侯友宜以一貫道忠恕談「公投以後」

新北市長侯友宜在致詞時不忘提及公投案，他說，不管激情如何、想法如何，都是人民自由意志展現。（記者邱書昱攝）

2021/12/19 10:23

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城福山天惠堂今天舉辦中低收入戶歲末關懷活動，發放民生物資並捐贈市府住宅用火災警報器2千個，以發揚一貫道人飢己飢、人溺己溺精神，新北市長侯友宜也出席贈予廟方「德澤眾生」匾額，特別的是，他在致詞上談四項公投結果，不管激情如何、想法如何，人民自由意志展現，大家全部放下，團結往前走。

主祀明明上帝的福山天惠堂成立於2001年，是土城區一貫道弟子重要的信仰中心，多次參與公益的廟方，多次獲得本市績優宗教團體表揚，今日歲末關懷活動發放民生物資，嘉惠約1600戶中低收入戶。

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侯友宜表示，國泰民安、國家團結往前走，也是一貫道所謂的忠恕，忠就是為國家人民盡心盡力、犧牲奉獻，讓大家目標一致，台灣長大的人都是純樸良善，應當以善的心態看待別人，這樣的態度就不會一句來一句去，沒有好壞，台灣能韌性團結、不斷成長茁壯，就是善良的心、包容體諒寬恕的心。

他也說，忠恕兩個字用在公投以後，面對大家有不一樣意見、想法，但公民展現自由意志，就必須要尊重、團結往前走。

福山天惠堂主任委員羅銀祥表示，廟址位在山區，堂區周邊有豐富的生態環境，更有一處達3000平方公尺的可食地景，由志工以自然農法栽種多達10幾種食用蔬菜，每周和清化里辦公處一起舉辦老人共餐，有多達近百位長者熱情參與。

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