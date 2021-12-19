四大公投》藍營抓戰犯 侯友宜：願承擔虛心接受

面對黨內的批評，新北市長侯友宜表示，願意虛心接受。（記者邱書昱攝）

2021/12/19 10:11

〔記者邱書昱／新北報導〕公投案結果出爐，四項皆為不同意大於同意，選情挫敗的國民黨，黨內急於找戰犯，首當其衝的就是新北市長侯友宜，面對各方的批評，他今天受訪強調，願意承擔且虛心接受，但堅持民眾自由意志展現公投，大家也要攜手合作往前走，思考怎麼為人民健康、國家安定、產業發展扛起責任。

昨天的公投案開票不久，侯友宜臉書便出現不少人謾罵批評，今天上午受訪時他強調，尊重公投結果，過程所有批評指責都願意承擔、虛心接受。

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他說，現在每個人都有自己角色職位，只要誠心誠意為了人民努力做事，把自己角色扮演好，不要辜負人民期待，就是回報國家、黨做好的方式。

媒體追問，有人批評對公投態度消極，是讓核廢料放在新北的罪魁禍首。侯友宜強調，核廢料處理是中央權責，而核廢料歷經很多政府說要處理，一擺就放了四十年，且是人口最稠密的地方，這樣的承諾無法兌現，中央應該要積極面對，才是守護國家安定往前走的關鍵。

他也說，公投已經做了決定，「新北市在四個公投，三個同意大於不同意」未來只有一件事，就是努力為人民做事、不要辜負人民託付，團結力量往前走。

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