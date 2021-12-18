四大公投國民黨皆輸侯友宜遭當戰犯出征 地方抱不平：不知當家難

新北市長侯友宜投完公投票後說，做完該做的事，「我生活如常」；而在不同意票一路領先的情況下，侯友宜與國民黨的關係面臨新的考驗。（記者何玉華攝）

2021/12/18 18:41

〔記者何玉華／新北報導〕四項公民投票結果明朗，四案的不同意票一路領先同意票，新北市長侯友宜成為國民黨支持者怨氣的出口，臉書湧入大批不滿言論；但侯友宜跳脫藍綠格局「尊重人民自由意志」的態度，卻是站穩了中間路線的立場，「戰鬥藍」有不滿，但新北市不少國民黨籍人士也不認同「戰鬥藍」的作法，認為「為國民黨留一顆活棋，有什麼不好?」

公民投票提前把「市政優先」的新北市長侯友宜逼上選邊站的表態，侯友宜最後以千字文表態他尊重人民自由意志的展現，個人跳脫藍綠格局，但不少深藍民眾認為他與國民黨切割、矯情，曖昧不明的想兩邊討好，四個公投案都未過關，是他與國民黨關係新考驗的開始。

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新北市議會國民黨團書記長周勝考說，這個結果是可以預料的，民進黨舉全黨之力動員，國民黨只有中央黨部在動，基層根本動不了，許多泛藍民眾無感，加上天氣冷，根本不想出門投票，且投票率低是全國一致，並非新北獨有，把失敗怪到侯友宜未表態支持是找藉口、不對的；國民黨應該檢討的是不被人民認同的原因。

地方人士認為，黨內對侯友宜的批評主要來自「戰鬥藍」，這些人多為民意代表出身，難以體會縣市首長「當家」的難處，硬要逼侯友宜表態，是未能同理侯友宜身為新北市長免對核四、三接議題的「不便作為」；硬逼只是撕裂，為什麼不為國民黨留一顆活棋?

熟悉地方的人士認為，四個公投案都沒有過關，侯友宜被列為國民黨頭號戰犯不讓人意外，卻只是再次說明國民黨與民意越走越遠；而一路以市政優先、防疫優先、加上接地氣累積高人氣的侯友宜，早已不是國民黨機器能掌控的明日之星，「戰鬥藍」聲量再怎麼大，都只是昔日黃花。

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