公投未過關找「戰犯」？ PTT分析票數：侯友宜條件不符
2021/12/18 23:40
〔記者何玉華／新北報導〕公民投票今天（18日）晚間開票結束後，四個公投案確定都未過關，新北市長侯友宜成為國民黨支持者不滿情緒的出口，但批踢踢網站有人列出各縣市得票統計，有12個縣市「四個都同意」，8個縣市「四個不同意」，新北市卻是3個同意、1個不同意（核四），台中市只有1個同意（公投綁大選），因此有人認為侯友宜應該不符合「戰犯」條件。
根據統計的結果，四個同意的12個縣市有基隆、台北、桃園、竹市、竹縣、苗栗、南投、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖；8個縣市「四個不同意」，其中國民黨執政的縣市有宜蘭縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市，民進黨執政的為嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。
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至於新北市是3個同意、1個不同意，不同意的是核四重啟，有地緣因素；而台中市只有公投綁大選1個同意；網友紛紛留言，有人問「桃園怎麼輸了」？也有人說「新北厚友誼還沒下來催票就開成這樣」。
不過，依據這個統計資料，侯友宜臉書在票數還沒開完就被國民黨支持者不滿言論灌爆，有人認為顯得無辜；也有民眾認為民進黨、國民黨動員大量資源宣傳，結果一個公投案都沒過關，根本是浪費資源。