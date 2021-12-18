公投未過關找「戰犯」？ PTT分析票數：侯友宜條件不符

新北市長侯友宜在四大公投確定都未過關後成為國民黨支持者不滿情緒的出口。圖為侯友宜今天出席職籃P+聯盟新北國王對台北富邦勇士之戰。（記者陳志曲攝）

2021/12/18 23:40

〔記者何玉華／新北報導〕公民投票今天（18日）晚間開票結束後，四個公投案確定都未過關，新北市長侯友宜成為國民黨支持者不滿情緒的出口，但批踢踢網站有人列出各縣市得票統計，有12個縣市「四個都同意」，8個縣市「四個不同意」，新北市卻是3個同意、1個不同意（核四），台中市只有1個同意（公投綁大選），因此有人認為侯友宜應該不符合「戰犯」條件。

根據統計的結果，四個同意的12個縣市有基隆、台北、桃園、竹市、竹縣、苗栗、南投、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖；8個縣市「四個不同意」，其中國民黨執政的縣市有宜蘭縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市，民進黨執政的為嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

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至於新北市是3個同意、1個不同意，不同意的是核四重啟，有地緣因素；而台中市只有公投綁大選1個同意；網友紛紛留言，有人問「桃園怎麼輸了」？也有人說「新北厚友誼還沒下來催票就開成這樣」。

不過，依據這個統計資料，侯友宜臉書在票數還沒開完就被國民黨支持者不滿言論灌爆，有人認為顯得無辜；也有民眾認為民進黨、國民黨動員大量資源宣傳，結果一個公投案都沒過關，根本是浪費資源。

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