三接若遷離 經濟部：實質停工至少11年

經濟部表示三接遷離大潭就是實質停工至少11年。（資料照）

2021/12/18 13:54

〔記者林菁樺／台北報導〕公投今登場，護礁盟對蔡總統以「停建」描述公投不滿，經濟部說明，三接已興建超過三分之一，若要求遷離又沒有替代方案，現實就是「只能停建至少11年」，並代表減煤減碳降空污的嚴重倒退。

經濟部表示，護礁盟提出台北港方案，已因航安、施工期程與地方反對等因素，造成短期不可行，未來變數大；若公投過關，停建將成無奈現實，蔡總統跟經濟部的說明是事實。經濟部也呼籲國人考量國家穩定供電，減煤減碳降空污，同時也已經保護藻礁的情況下，支持三接外推方案繼續興建。

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經濟部表示，過去護礁盟主張非核、並認為天然氣作為橋接能源仍有需要，因此三接有需要，只是要遷移。但潘忠政身邊的夥伴，卻變成是主張重啟核四的人，而潘忠政先前也說台灣沒有三接，天然氣也夠，後又改成要三接、只要遷移就好，「可以因爲身邊不同的夥伴、身在不同場合，就講不同的主張」，說法一變再變正是潘忠政，但國家的能源政策關係兩千三百萬人的未來，不能一變再變。

經濟部也已多次說明，台北港方案不但在港內用地有安全距離不足，海管上岸破壞藻礁等更多問題，工期至少還要11年，且地方政府不接受，在地民代表態反對，都是非常大的變數。

另一方面，三接外推方案讓藻礁保護最大化，維持穩定供電，也讓中南部的減煤降空污不要倒退嚕，是現階段最佳方案。

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