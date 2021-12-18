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    昨未出席國民黨衝票守夜 盧秀燕：我主持會議

    台中市長盧秀燕前往公投。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕前往公投。（記者廖耀東攝）

    2021/12/18 11:20

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕四大公投今天投票，台中市長盧秀燕今天上午9點半到健行國小投票，她表示今天上午天氣有點涼，中午就會回暖，請民眾踴躍投票，目前投票秩序良好，沒有無法投票的情形；由於四張公投票要思考，盧秀燕在圈票時花了近3分鐘，跟過去有點不同。

    有媒體詢問盧秀燕為何未參加昨晚國民黨的晚會，她則表示，昨天晚上主持會議，因此未出席晚會。

    此外，在盧秀燕投票時，剛好總統府資政、中社前社長劉昭惠在女兒陪同下，到健行國小投票，由於劉昭惠腳剛動手術無法行走，要把車子開進去被阻止，劉昭惠在盧秀燕投完票，向盧秀燕反映要重視身障者權益，盧秀燕忙說「不好意思」。

    中市府表示，為了便利民眾投票的流暢度與維護交通安全，投開票所依學校設施環境開放停車空間與否，北區健行國小因停車空間腹地不足，因此不開放校內停車，輔以引導民眾到學校後方的健行停車場停妥車輛。對於造成總統府資政劉昭惠董事長的不便，中市府表達歉意。

    台中市今天的天氣偏涼，上午8點開始投票，人潮不如選人的投票熱烈，進入投票要先量耳溫，因為四大公投很多民眾怕投錯，因此在圈票的時間比投人的時間久。

    盧秀燕在上午9點半前往投票，她表示今天風和日麗，雖有點涼，但台中市的氣候，中午將會回暖，請民眾來投票，目前投票順利，秩序良好。

    總統府資政劉昭惠因腳手術無法行走，但車輛卻不能開進投票場所投票，向盧秀燕建議要重視身障者權益。（記者蘇金鳳攝）

    總統府資政劉昭惠因腳手術無法行走，但車輛卻不能開進投票場所投票，向盧秀燕建議要重視身障者權益。（記者蘇金鳳攝）

    公投今天投票，人潮並不踴躍。（記者蘇金鳳攝）

    公投今天投票，人潮並不踴躍。（記者蘇金鳳攝）

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