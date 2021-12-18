江聰淵投公投：宜蘭縣有信心四個不同意贏過同意票

宜蘭市長江聰淵投公投票。（記者蔡昀容攝）

2021/12/18 10:29

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕四大公投投票今天登場，民進黨表態參選縣長的宜蘭市長江聰淵，今天早上9點多抵達投票所，投下公投票。江表示，這次投票率可能不會很高，但對於宜蘭縣的選況非常有信心，四個公投的不同意票都能贏過同意票。

江聰淵上午9點17分左右，抵達宜興橋下的投開票所，現場人潮不多，江迅速量完額溫、手部消毒，隨即進到投票所內驗證身分，進入遮屏圈票，並至票匭依序投下4張公投票。

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江聰淵指出，今天早上到幾個投開票所查看投票情形，除了8點剛開始開放投票時有排隊情形，其他時段狀況都很好，民眾到了之後隨時可以投票；也因此，這次投票率可能不高。

江聰淵說，上午短暫的排隊人潮，不少是支持綠營的好朋友，相當踴躍，有的民眾對議題不清楚或沒有意願，可能就不會出來投票，加上上次總統大選，總統蔡英文在宜蘭縣的得票率，是非執政縣市中最高的，因此他對於這次公投很有信心，四個不同意會全部贏過同意票；至於全國來說，其中一、兩個案，預估票數會非常接近，但恐怕不會過半，達到門檻。

江聰淵表示，這一個多月來，他跟民進黨黨公職跟團隊沿街宣講，甚至深入傳統市場，讓民眾更瞭解公投議題，真理越辯越明，民眾對不同意的接受度也很高，早上就有鄉親看到他，就比出「四」的手勢，很熱情，所以宜蘭縣的狀況，「我們非常有信心」。

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