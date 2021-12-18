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    早起投票談「公投綁大選」 阿扁：希望大家能珍惜、踴躍投票

    陳水扁今天在看護攙扶下到台南市東區衛生所投票。（記者王捷攝）

    陳水扁今天在看護攙扶下到台南市東區衛生所投票。（記者王捷攝）

    2021/12/18 10:07

    〔記者王捷／台南報導〕前總統陳水扁今天早上8點半早起到台南東區衛生所投公投票，他談到投票問題指出，2004年曾主張公投綁大選，17年過去被大家嫌到不能聽的全民公投，如今成為家常便飯，大家手上都有神聖的一票，希望大家能珍惜，踴躍投票，對於公投綁大選「同意」還是「不同意」，要怎麼投是秘密投票。

    陳水扁今天在看護攙扶下走到東區衛生所投票，他說公投是台灣的民主，他還記得2004年台灣公投很多人還在反對，甚至認為不能公投綁大選，曾幾何時經過17年，差不多有20條的公投案，現在變成家常便飯，我們的日常。

    陳水扁說，以前他在當總統時、在威權的時代，公投被當作洪水猛獸，不能說也不能做，所以現在看到這樣，對他來說很開心，過去被人說到不能聽的公投，現在可以這麼順利，應該珍惜踴躍投票，目前正反兩方對公投案解釋得非常清楚，每個台灣人都有神聖一票，對台灣人民有信心。

    對於會有多少人投公投票？陳水扁認為應該過半，大約會有55%左右，另外針對「公投綁大選」會不會同意，陳水扁說那是他在當總統時候推崇的事，至於這次公投怎麼投，這是投票秘密。

    陳水扁說，對於公投綁大選的問題，是他過去當總統時曾推崇的事。（記者王捷攝）

    陳水扁說，對於公投綁大選的問題，是他過去當總統時曾推崇的事。（記者王捷攝）

    陳水扁到東區衛生所投票。（記者王捷攝）

    陳水扁到東區衛生所投票。（記者王捷攝）

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