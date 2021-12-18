為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    救總近9億元資產移轉國有 聲請大法官解釋失利

    行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值8億餘元不動產須全部移轉國有。圖為救總須移轉國有不動產標的。（資料照，黨產會提供）

    行政院黨產會認定中華救助總會為國民黨附隨組織，名下公告現值8億餘元不動產須全部移轉國有。圖為救總須移轉國有不動產標的。（資料照，黨產會提供）

    2021/12/18 00:57

    〔記者吳政峰／台北報導〕黨產會認定中華救助總會為國民黨的附隨組織，凍結名下近9億元的資產並移轉登記為國有。救總不服，興訟聲請停止執行移轉，惟被最高行政法院駁回，因而轉向聲請釋憲，但大法官認為要件不符，17日決議不受理。

    黨產會去年認定救總為國民黨附隨組織後，命其將8億餘元的不動產與6164萬元的現金移轉國有。

    救總不服，提起行政訴訟，同時聲請停止執行，一審台北高等行政法院原裁准停止移轉不動產，但終審最高行政法院認為，停止執行必須具有「難於回復之損害」以及「急迫性」，救總無法舉證，故裁定其敗訴，不動產應繼續移轉國有。

    救總聲請釋憲，主張依照最高行政法院歷來裁判見解，確認處分的損害結果、財產損害金額屬於鉅額、依下命處分被移轉的財產用途甚多時，皆屬所謂「難於回復之損害」，但本案確定終局裁定竟為相反認定，侵害救總的結社自由、言論自由、表見自由及財產權等自由及權利，希望大法官能統一解釋。

    救總強調，原處分如持續執行移轉資產為國有，將致救總受有難於回復的損害，且有急迫情形，希望大法官作成緊急處分以停止執行移轉。

    惟大法官指出，救總並未指摘確定終局裁定與不同審判系統（例如最高法院與最高行政法院）的確定終局裁判之間，有何適用同一法律或命令的見解歧異，因而認定救總聲請本件釋憲案，與「司法院大法官審理案件法」要件不符，決議不受理。

    大法官表示，救總聲請統一解釋法律部分既然已經決議不受理，則救總聲請緊急處分已停止執行資產移轉為國有部分，亦應一併駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    9億資產移轉國有！救總聲請釋憲弄錯法條 大法官不受理
    2021/10/08 19:53

    9億資產移轉國有！救總聲請釋憲弄錯法條 大法官不受理
    救總寧繳「使用補償金」拒搬 黨產會：KMT花蓮縣黨部有先例
    2021/08/22 10:37

    救總寧繳「使用補償金」拒搬 黨產會：KMT花蓮縣黨部有先例

    北11期「恆山和合」居住新標竿
    國產署將收每月18萬「使用補償金」 救總：無拒不搬遷問題
    2021/08/18 21:15

    國產署將收每月18萬「使用補償金」 救總：無拒不搬遷問題
    「一人一元」捐款如何落入救總帳戶？ 黨產會公布珍貴史料
    2021/08/18 20:34

    「一人一元」捐款如何落入救總帳戶？ 黨產會公布珍貴史料

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    會址被收歸國有竟耍賴！ 救總拒搬離 國產署要月收18萬
    2021/08/18 05:30

    會址被收歸國有竟耍賴！ 救總拒搬離 國產署要月收18萬
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播