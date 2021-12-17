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    投票所外發放公投文宣是否違法？桃市選委會：將視個案認定

    觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華質疑，「公投法」第42條定義不明，易陷民眾於違法，持標語詢問桃園市選舉委員會，右為桃園市選委會副總幹事張慶彬。（記者鄭淑婷攝）

    觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華質疑，「公投法」第42條定義不明，易陷民眾於違法，持標語詢問桃園市選舉委員會，右為桃園市選委會副總幹事張慶彬。（記者鄭淑婷攝）

    2021/12/17 13:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕四大公投明天即將投票，「公民投票法」未禁止宣傳，但第42條規定投開票所30公尺內不得有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票行為，桃園市觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華質疑法規定義不明，發放文宣是否構成喧嚷、干擾或勸誘？今天持標語「三問」桃園市選舉委員會；選委會副總幹事張慶彬回應，行為是否違反相關規定，須視個案情況來認定。

    戴兆華表示，他將宣傳藻礁公投到最後一刻，預計公投日在觀音區各投票所，加派人力發放同意藻礁文宣，事前曾詢問警方及觀音區公所，得到的回應都是「投票所30公尺內禁止發放文宣」，但他質疑「公投法」只規定30公尺內不得有喧嚷、干擾或勸誘行為，並無明文禁止發放文宣，發放文宣又屬喧嚷、干擾、勸誘哪一種？警方及區公所都無法給個明確界定，強調仍會依法驅離。

    戴兆華質疑，法規定義不明易陷民眾於違法，今早他手持「鄭文燦市長：你不能違法行政」標語到選委會提問，要求明確界定「何謂投票所？30公尺從何起算」、「哪些屬於喧嚷、干擾、勸誘行為？發放文宣算不算」，而「公投法」未規範如散播假資訊等等行為的罰則，他認為選委會應協助民眾向中選會提出修法需求，並於會後提交申請書。

    張慶彬表示，投開票所通常設在學校、機關或社團場所，會以投開票所外來推算30公尺，而「公投法」規定30公尺內禁止喧擾等行為，30公尺外則回歸到一般的「刑法」或「社會秩序維護法」來處理，行為是否反相關規定，須視個案情況來認定。

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