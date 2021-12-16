批執政黨「公投流氓」 國民黨團要修公投法

立法院國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍開記者會預告提案修正公投法，明定非政府提案，行政院不得擔任正方或反方、不得宣傳。（國民黨團提供）

2021/12/16 11:53

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投決戰週六，立法院國民黨團曾多次批評執政黨行政不中立，用納稅錢宣傳反方，黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍今開記者會預告提案修正公投法，明定非政府提案，行政院不得擔任正方或反方、不得宣傳，公投通過後若違反公投意旨，以失職論處，「要教訓公投流氓」。

費鴻泰批評，民進黨這段期間走公投巧門，惡意曲解公投法相關規定，用人民納稅錢大內宣、扮演公投反方，同時嚴重的行政不中立，用行政專機載著總統、副總統、行政院長參與民進黨的公投宣講，行政院意見書還在公報明載，反萊豬公投通過與否都不影響農委會先前的公告效力，簡直是公投流氓。

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有鑑於此，費鴻泰指出，國民黨團決議修公投法第17、20、30條，並於明天黨團大會追認，將修法明定政府機關不得為公投正反意見之代表，政府機關或公務員不得宣傳，違者予以懲戒或懲處；公投通過後，權責機關應廢止或變更相關行政處分，行政機關作為或不作為若抵觸公投意旨，以失職論處，「這是針對公投流氓不得已的修法」。

陳玉珍痛斥，執政黨宣傳公投彷彿是蔡英文老大一聲令下，蘇貞昌喊打，中選會跟著圍事，任意曲解法令、違背銓敘部解釋函、囂張違反公務人員行政中立法，更不要臉的是，還在行政院意見書明載公投通過不影響行政公告效力，還沒投票就先表態要耍賴，呼籲人民一定要投4個同意、衝出高票，才能警惕政府。

對於美豬銷售是否受萊豬爭議衝擊，費鴻泰表示，人民恐慌美國豬肉有沒有瘦肉精，因此看到美國豬普遍選擇不買，今年銷售量比去年少了87%，如果還沒值進口就這麼嚴重，萊豬真的來了，人民買美豬的機率是0，呼籲民進黨不要跟人民作對。陳玉珍隨即強調，萊豬跟美豬不能畫上等號，民進黨公投宣傳時將其蓄意劃上等號，也是破壞台美關係，請民進黨不要睜眼說瞎話。

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